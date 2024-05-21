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Bolu ve Bursa'da üretilen yamyam böcekler orman zararlılarına karşı savaşta

Bolu ve Bursa'da üretilen Torymus Sinensis adlı yamyam böcekler, Kestane Gal Arısı ile mücadelede kullanılarak Düzce'nin bal üretim ormanlarına bırakıldı. Biyolojik mücadele yöntemiyle zararlıların yok edilmesi hedefleniyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolu ve Bursa'da üretilen yamyam böcekler orman zararlılarına karşı savaşta mask
Bolu ve Bursa'da üretilen yamyam böcekler orman zararlılarına karşı savaşta
Bolu ve Bursa'da üretilen yamyam böcekler orman zararlılarına karşı savaşta
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Yamyam böceklerle orman zararlılarına karşı mücadele

Bolu ve Bursa'da orman zararlılarıyla mücadele laboratuvarlarında üretilen ve 'yamyam böcek' olarak adlandırılan Torymus Sinensis, bölgedeki bal üretim ormanlarına salınarak Kestane Gal Arısı ile mücadelede etkin bir rol oynamaya başladı. Bu böcekler, zararlı böceğin larvalarını yiyerek doğal dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

Bolu ve Bursa'da üretilen yamyam böcekler orman zararlılarına karşı savaşta

Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele

Torymus Sinensis, Kestane ağaçlarına zarar veren ve bal üretimini olumsuz etkileyen Kestane Gal Arısı'yla mücadelede kullanılıyor. Gal Arısı, kestane ağaçlarında meyve oluşumunu engelleyerek bölge için önemli olan kestane balı üretimini tehdit ediyor. Bu zararlı böcekle mücadelede hava durumuna bağlı olarak ağaçlardaki Gal'lere bırakılan yırtıcı böcekler, laboratuvar ortamında üretiliyor.Bolu ve Bursa'da üretilen yamyam böcekler orman zararlılarına karşı savaşta

Vali Selçuk Aslan'ın Katılımıyla Yamyam Böcek Salımı

Bolu ve Bursa'da üretilen 3 bin adet Torymus Sinensis, Düzce'nin Fındıklı Aksu köyünde bulunan bal üretim ormanına Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla salındı. Bu salım, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgedeki kestane ormanlarında Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında yapıldı ve laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı yeni salımların yapılması planlanıyor. Bu doğal mücadele yöntemi, zararlı böcek popülasyonunun yok edilmesini ve ekosistemin korunmasını hedefliyor.

# düzce

21 May 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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