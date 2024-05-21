Bolu ve Bursa'da üretilen yamyam böcekler orman zararlılarına karşı savaşta

Yamyam böceklerle orman zararlılarına karşı mücadele
Bolu ve Bursa'da orman zararlılarıyla mücadele laboratuvarlarında üretilen ve 'yamyam böcek' olarak adlandırılan Torymus Sinensis, bölgedeki bal üretim ormanlarına salınarak Kestane Gal Arısı ile mücadelede etkin bir rol oynamaya başladı. Bu böcekler, zararlı böceğin larvalarını yiyerek doğal dengenin korunmasına yardımcı oluyor.
Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele
Torymus Sinensis, Kestane ağaçlarına zarar veren ve bal üretimini olumsuz etkileyen Kestane Gal Arısı'yla mücadelede kullanılıyor. Gal Arısı, kestane ağaçlarında meyve oluşumunu engelleyerek bölge için önemli olan kestane balı üretimini tehdit ediyor. Bu zararlı böcekle mücadelede hava durumuna bağlı olarak ağaçlardaki Gal'lere bırakılan yırtıcı böcekler, laboratuvar ortamında üretiliyor.
Vali Selçuk Aslan'ın Katılımıyla Yamyam Böcek Salımı
Bolu ve Bursa'da üretilen 3 bin adet Torymus Sinensis, Düzce'nin Fındıklı Aksu köyünde bulunan bal üretim ormanına Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla salındı. Bu salım, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgedeki kestane ormanlarında Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında yapıldı ve laboratuvarda üretilen böceklerle aralıklı yeni salımların yapılması planlanıyor. Bu doğal mücadele yöntemi, zararlı böcek popülasyonunun yok edilmesini ve ekosistemin korunmasını hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.