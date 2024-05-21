Elektrik dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik kullanan çiftçilerle mücadelesi devam ediyor

Mahkemelerin hızlı kararları

Elektrik dağıtım şirketlerinin kaçak elektrik kullanan çiftçilerle mücadelesi, mahkemelerin hızlı kararları nedeniyle zorlu bir süreç haline geliyor. Çiftçiler, kaçak elektrik kullanımı tespit edilip elektrikleri kesildikten sonra mahkemelere başvurarak, aynı gün içerisinde elektriği yeniden bağlatabiliyor. Bu durum, bedelsiz elektrik kullanımını teşvik ediyor ve dağıtım şirketlerini zor durumda bırakıyor.

Kaçak elektrik kullanımının boyutları

Çiftçiler arasında kaçak elektrik kullanımı, abone olmadan enerji tüketimi yapanları da kapsıyor. Elektriği kesilen bu çiftçiler, mahkemelere başvurarak elektriğin tekrar bağlanmasını sağlıyor. Mahkemeler, çiftçilerin savunmalarını almadan hızlı bir şekilde karar vererek, elektriğin kesilmesini önlüyor ve yeniden bağlanmasına hükmediyor. Bu süreç, özellikle tarımsal sulama sezonlarında daha da belirginleşiyor.

Yargı sürecinin etkileri

Elektrik dağıtım şirketleri, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini keserken, mahkeme kararları bu kesintileri kısa sürede iptal ettirebiliyor. Kaçak tüketim nedeniyle kesilen elektrik bağlantıları, mahkemeye yapılan itirazlar sonucu teminatsız veya düşük teminatla yeniden sağlanıyor. Bu durum, kaçak elektrik kullanımını teşvik eden bir döngüye yol açıyor ve dağıtım şirketlerinin zararını artırıyor.

Çiftçilerin borç yükü

Mahkemelerin verdiği elektriğin kesilmemesine yönelik tedbir kararları, tarımsal sulama ve mesken abonelerine ait toplam borç miktarını 400 milyon TL'ye ulaştırmış durumda. Kaçak kullanım tespit edilmesine rağmen, mahkeme kararlarıyla tekrar enerji bağlatılan abonelerin aylık tüketim bedeli ise yaklaşık 50 milyon TL seviyelerinde. Bu borçlar, elektrik dağıtım şirketlerinin mali durumunu olumsuz etkiliyor.

Hukuki mücadele ve regülasyonlar

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen regülasyonlara uyum gösteren elektrik dağıtım şirketleri, kaçak elektrik kullanımına karşı hukuki mücadelelerini sürdürüyor. Ancak bazı mahkemelerin hızlı kararları, şirketlerin savunmalarını almadan elektriğin bağlanmasına yönelik hüküm veriyor. Bu durum, evrensel hukuk ilkelerine aykırı olup, telafisi imkansız zararlara yol açıyor.

Tarımsal sulama sezonları

Tarımsal sulama sezonları arasında yaşanan planlı elektrik kesintileri ve yeniden bağlama süreçleri, adil olmayan durumları daha da belirginleştiriyor. Bir önceki sulama döneminin sonunda borç veya kaçak kullanım nedeniyle elektrikleri kesilen çiftçiler, yeni sezonun başlangıcında mahkemelerin tedbir kararıyla elektriği yeniden bağlatabiliyor. Bu kısa süre zarfında, çiftçiler bedelsiz olarak tarlalarını sulayabiliyor.

Avukatların rolü

Bazı avukatlar, mahkemelerin hızlı tedbir kararlarını fırsata dönüştürmüş durumda. Çiftçilere hukuki destek sağlayarak, elektriklerinin kesilmesini engelliyor ve yeniden bağlanmasını sağlıyorlar. Bu süreç, kaçak elektrik kullanımını teşvik eden bir döngü oluşturuyor ve dağıtım şirketlerinin hukuki alandaki mücadelelerini daha da zorlaştırıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin bu süreçteki hukuki ve mali kayıpları, sektörün genelinde olumsuz etkiler yaratıyor.