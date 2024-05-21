Kuzeydoğu Marmara ve Batı Karadeniz’de süneye savaş açıldı

Bilecik ve Bolu'da süne zararlısına karşı yürütülen mücadele çalışmaları, hasat zamanına kadar aralıksız devam ediyor. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, buğdayın verim ve kalitesini koruma amacıyla yoğun bir çaba içinde olduklarını vurguladı.

Süne ile mücadele çalışmalarının önemi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, süne zararlısının buğday üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. Verim ve kalite kaybına neden olan süne, buğday tarlalarında ciddi ekonomik zararlara yol açabiliyor. Bu nedenle, Bilecik ve Bolu sınırlarındaki köylerde süne ile mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor. Yoldaş, hasat zamanına kadar süne mücadelesinin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri

Bilecik ve Bolu sınırlarında süne ile mücadele çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde yürütülüyor. Mudurnu ve Göynük ilçelerinde, teknik ekiplerin yoğun çalışmaları ile toplam buğday ekili alanın 98.000 dekarlık bölümünde mücadele ediliyor. Bu çalışmaların, buğday tarlalarında süne popülasyonunu kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

Sürvey çalışmaları ve aşamaları

Süne mücadelesinde ilk aşama olan kıymetlendirme sürveyi, Bilecik merkez ve ilçelere bağlı köylerde tamamlandı. Şu anda ise, süne mücadelesinin ikinci aşaması olan yumurta parazitoidi sürveyi devam ediyor. Bölgede süren yağışlar nedeniyle, Bilecik ve Bolu sınırındaki köylerde bu çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Müdür Yoldaş'ın açıklamaları

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, buğdayın temel besin maddesi olduğunu ve süne popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde, mücadele yapılmaması durumunda yüzde 100'e varan zararların meydana gelebileceğini belirtti. Yoldaş, her yıl düzenli olarak yapılan sürvey ve kontrollerin, buğday ekili alanlarda aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Çiftçilere yönelik bilgilendirme

Süne mücadelesi çalışmalarının hasada kadar devam edeceğini belirten Necmettin Yoldaş, çiftçilere zararlının durumu hakkında gerekli bilgilendirme ve duyuruların yapılacağını ifade etti. Çiftçilerin bu süreçte dikkatli olmaları ve verilen talimatlara uymalarının önemli olduğunu kaydetti.

Süne'nin zararlı etkileri ve ekonomik kayıplar

Süne, buğday tarlalarında önemli zararlara yol açarak, hem verimi hem de kaliteyi olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle, süne mücadelesi tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Yüksek popülasyon yoğunluğu olan bölgelerde, zamanında ve etkili mücadele yapılmadığında, ciddi ekonomik kayıplar yaşanabiliyor.

Bölgedeki yoğun mücadele çalışmaları

Bilecik ve Bolu sınırlarında süne mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmalar, bölgedeki çiftçilerin daha verimli bir hasat sezonu geçirmeleri için kritik bir rol oynuyor. Teknik ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde, zararlı popülasyonun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gelecekte de süne mücadelesi çalışmalarını aralıksız sürdürecek ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleyecek.