İsmail Kartal'ın bileğini ne Okan Buruk, ne de Abdullah Avcı kimse bükemedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon sarı-lacivertli takımıyla deplasmanda çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 16'sını galibiyetle tamamlayan, 3'ünde ise berabere kalan Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunu dış sahada mağlup olmadan tamamladı. Trendyol Süper Lig'in son haftasına 96 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, deplasman maçlarında rakiplerine büyük bir üstünlük kurdu. Son olarak Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en fazla deplasman galibiyeti ve puan topladığı sezonunu yaşadı.

Deplasman maçları ve puan tablosu

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek toplamda 51 puan topladı. Bu karşılaşmaların ilk 2'sinde kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, sonraki 17 maçta Dominik Livakovic görev aldı. Fenerbahçeli kaleciler bu maçlardan 12'sinde kalelerini gole kapattı.

Derbilerde üstünlük

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlarla deplasmanda oynadığı tüm maçları kazandı. Galatasaray'ı 1-0, Beşiktaş'ı 3-1, Trabzonspor'u 3-2 ve Başakşehir'i 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu zorlu maçlardan 3 puanla ayrılmayı başardı.

İsmail Kartal'ın deplasman başarısı

İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörlüğündeki üçüncü döneminde de başarılı performansını sürdürdü. Son 26 lig maçında mağlup olmayan Kartal, bu sezon deplasmanda da başarılı bir grafik çizdi. Fatih Karagümrük maçı sonrası üst üste 10 galibiyete ulaşarak lig rekoru kıran Kartal, deplasmanda son 33 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçların 25'ini kazanan, 8'inde berabere kalan Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun deplasman serisine imza attı.

Tarihi deplasman rekoru

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Kartal, o sezon 9 dış saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2014-2015 sezonunun son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylece, İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, deplasmanda toplamda 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.