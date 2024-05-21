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Altay’da iki tecrübeli isim takımda kalıyor! İşte o isimler

Altay’da borçlar ve eksi 9 puan cezası varken, Tecrübeli futbolcular neden takımdan ayrılmıyor? Bu tecrübeli oyuncular, zor zamanlarda Altay’ı nasıl desteklemeye devam ediyor? Genç oyuncuların geleceği ne olacak? Detaylar haberde!

İhlas Haber Ajansı
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Altay’da iki tecrübeli isim takımda kalıyor! İşte o isimler mask
Altay’da iki tecrübeli isim takımda kalıyor! İşte o isimler
Altay’da iki tecrübeli isim takımda kalıyor! İşte o isimler
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Altay'da sözleşmeleri 2025 yılında sona erecek olan Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya, alacaklarını alamamalarına rağmen takımdan ayrılmıyor. Altay, mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık sezonunu yaşarken, borçları ve lisans eksiklikleri nedeniyle eksi 9 puan silme cezası aldı ve TFF 2. Lig'e düştü.

Altay’da iki tecrübeli isim takımda kalıyor! İşte o isimler

Altay'ın mali ve sportif sıkıntıları

Altay, bu sezon 10 puanla Trendyol 1. Lig’i 17. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, kümede kalamayarak TFF 2. Lig’e düştü. Kulübün 670 milyon TL borcu bulunuyor ve oyuncularının maaşlarını ödeyemediği için birçok oyuncu kulübe ihtarname çekerek serbest kalma hakkını elde etti. Sezonun sona ermesiyle birçok oyuncu takımdan ayrıldı.

Altay’da iki tecrübeli isim takımda kalıyor! İşte o isimler

Ceyhun ve Özgür'ün kararı

Takımın tecrübeli isimleri Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya, ödeme almamalarına rağmen Altay'da kalma kararı aldı. Bu iki oyuncu, 2025 yılında bitecek olan sözleşmelerini tamamlamayı ve gelecek sezon sonunda futbolu İzmir ekibinde noktalamak istiyorlar. Ceyhun ve Özgür, kurulu düzenlerini bozmamak ve zor zamanlardan geçen Altay’ı yalnız bırakmamak için bu kararı aldı.

Altay’da iki tecrübeli isim takımda kalıyor! İşte o isimler

Genç oyuncuların durumu

Birçok genç oyuncu, serbest kalma hakkını elde etti ve kendilerine yeni takımlar arıyorlar. Altay'ın bu genç yeteneklerinin geleceği, kulübün mali durumunun düzelip düzelmemesine bağlı olacak.

21 May 2024 - 11:10 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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