Pamukkale Turizm'den müjde! Bolu'yu ulaşım ağına ekledi! 24 Mayıs’ta başlıyor

Türkiye’nin önde gelen şehirlerarası kara yolu ulaşım firması Pamukkale Turizm, turizm ve yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetiyle adından söz ettiren Pamukkale Turizm, 24 Mayıs itibariyle Bolu, Karabük ve Safranbolu'yu ulaşım ağına dahil etti.

Bolu Seferleri Başlıyor

Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mazlum Bababalım, Bolu'yu yeni güzergahlar arasına eklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. "Pamukkale Turizm olarak, 61 yıldır olduğu gibi bu yaz sezonunda da yolcularımıza en iyi hizmeti sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bolu seferlerimiz ile Bolu halkına güvenli ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunacağız" dedi.

Yeni Araçlarla Yüksek Konfor

Bababalım, yaz sezonu öncesinde filoya katılan yeni araçların ve deneyimli kaptanların, güler yüzlü ve profesyonel araç içi ekiplerin titizlikle çalıştığını ifade etti. 2+1 Pamukyol araçlarına ek olarak 75 cm diz mesafesi ile Türkiye’nin en geniş koltuk aralığına sahip ‘Jumbo’ araçların da seferlere dahil olacağını belirtti.

Yaz Sezonuna Hazırız

Bababalım, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm hareketliliğinin artmasını beklediklerini söyledi. Her yıl geleneksel hale gelen dondurma ikramının bu yaz da yolcuları serinleteceğini belirtti. Ayrıca, Bolu seferleri ile bölgedeki turizm hareketliliğine katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Pamukkale Kalitesi Bolu'da

Pamukkale Turizm’in kurucusu Hüseyin Mazlum Bababalım'ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1931’deki Denizli ziyaretinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı fikrini aktarmasıyla temelleri atılan firma, 1962 yılından bu yana sektörün referans markası olmaya devam ediyor. Mazlum Bababalım, Bolu seferleri için hazırlıkların tamamlandığını ve 24 Mayıs itibariyle bu güzergahlarda seferlerin başlayacağını müjdeledi. "Misafirlerimize en iyi hizmeti sunma konusundaki kararlılığımızla, bu yaz Bolu’ya keyifli yolculuklar sağlayacağız" dedi.