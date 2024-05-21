Belediye Başkanlarından sıcak buluşma! Tanju Özcan, Melek Mızrak Subaşı’nı ziyaret etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bilecik'te

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir dizi ziyaret için Bilecik'e gelerek Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret etti. Bu önemli ziyarette Özcan'a, Milletvekili Yaşar Tüzün de eşlik etti. Başkan Subaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bolu ve Bilecik belediyeleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyarette Neler Konuşuldu?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Subaşı'na Bilecik Belediyesi'nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. İki belediye başkanı, Bilecik ve Bolu arasındaki potansiyel iş birlikleri ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Özcan, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerine hayran kaldığını belirtti.

Sosyal Medyada Paylaşılan Mesaj

Başkan Subaşı, bu anlamlı ziyaret ve seçim başarısı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Subaşı, "Bir doğalgaz şirketinin olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanlığına seçilen Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bolu ve Bilecik Belediyeleri Arasında Yeni İşbirlikleri

Bu ziyaret, Bolu ve Bilecik belediyeleri arasında yeni işbirliklerinin kapısını araladı. Başkan Özcan ve Başkan Subaşı, önümüzdeki dönemde iki şehir arasındaki bağları güçlendirecek projeler üzerinde çalışacaklarını belirttiler. Bu tür ziyaretlerin, şehirlerin gelişimi ve halkın refahı için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Başkanların Ortak Mesajı

Başkan Subaşı ve Başkan Özcan, yaptıkları ortak açıklamada, şehirlerin sürdürülebilir kalkınması için belediyeler arası iş birliğinin kritik olduğunu vurguladılar. Özcan, Bilecik'in doğalgaz altyapısı ve belediye hizmetlerindeki başarısını överken, Subaşı da Bolu'nun çevre dostu projelerini takdirle karşıladı.