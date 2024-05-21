Bolu BİM marketlerde büyük indirim rüzgarı başladı! 21 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var?

BİM marketleri, her hafta sunduğu aktüel indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 21 Mayıs Salı günü itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünlerle alışveriş severler yine avantajlı fiyatlarla buluşacak. İşte BİM marketlerinin bu haftaki indirim kampanyasından bazı öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Gıda Ürünlerinde Büyük İndirimler

Bisküvi ve Çikolatalar:

Biscolata Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi: 29,50 TL

Biscolata Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 100 gr: 24,50 TL

Biscolata Kremalı Gofret 110 gr: 17,50 TL

Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Çubuk Bisküvi 34 gr: 12,50 TL

Biscolata Bitter Çikolata Kaplı Kakaolu Çubuk Bisküvi 38 gr: 12,50 TL

Ülker Finger Bisküvi 750 gr: 49,50 TL

Torku Petibör Bisküvi 700 gr: 39,50 TL

Tadelle Maxinut Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 4×30 gr: 37,50 TL

Nestle Damak Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 70 gr: 32,50 TL

Boombastic Fındıklı Sütlü Çikolatalı Bar 5×35 gr: 32,50 TL

Peynir ve Süt Ürünleri:

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 255 TL

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr: 220 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr: 197 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr: 184,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 147,50 TL

Kerem Labne 700 gr: 89,50 TL

Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg: 59,50 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 gr: 47 TL

Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr: 28,50 TL

Dost %20 Bitkisel Yağlı Krema 200 ml: 13,50 TL

Pınar Egeden Organik Süt 1 Litre: 39,50 TL

Hazır Gıdalar ve Atıştırmalıklar:

Indomie Gurme Acı ve Baharatlı Noodle 5’li: 54 TL

Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr: 34,50 TL

Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri: 59,50 TL

Dr.Oetker Puding Çeşitleri 3’lü: 33 TL

Valenci Toz Kakao 50 gr: 14,50 TL

Simbat Soslu Karışık Kuruyemiş 500 gr: 77,50 TL

Lay’s Patates Cipsi 193 gr: 42 TL

Ruffles Patates Cipsi 193 gr: 42 TL

Doritos Turca Mısır Cipsi: 42 TL

Peyman Bahçeden Çiğ Karışık Kuruyemiş 165 gr: 59,50 TL

Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr: 37,50 TL

Kara Sevda Tuzlu Siyah Ayçekirdeği 250 gr: 27,50 TL

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde İndirim Fırsatları

Bebek Ürünleri ve Deterjanlar:

Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100’lü Junior: 325 TL

Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100’lü Maxi: 250 TL

Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg: 295 TL

Rinso Argan Sıvı Deterjan 5 Litre: 175 TL

Temizlik Ürünleri:

Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml: 77,50 TL

Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez: 69,50 TL

Vileda Tırtıklı Temizlik Bezi 5’li: 55 TL

Savon De Luxe Sıvı Sabun 500 ml: 55 TL

Macromax 3’lü Paket: 49 TL

Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu: 43,50 TL

Solo Islak Havlu 90’lı: 22,50 TL

Kişisel Bakım Ürünleri:

Casilli Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım: 249 TL

London Thomas Mandal Toka 3’lü: 40 TL

Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi 150 ml: 85 TL

Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 200 ml: 79 TL

Mediwell Dudak Koruyucu: 49,50 TL

Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 22,50 TL

İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi: 75 TL

İlaslan Banyo Eldiveni: 45 TL

BİM marketlerinin her hafta sunduğu bu indirim fırsatları, hem temel gıda maddeleri hem de temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde ciddi tasarruflar sunuyor. İndirimleri kaçırmamak için BİM marketlerini ziyaret edebilir ve bütçenizi rahatlatabilirsiniz.