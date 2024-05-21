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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı, ciple çarpıştı. Bakan Yusuf Tekin’in araçta bulunmadığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

İhlas Haber Ajansı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!
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TEM Otoyolu'nda Kaza: Kimse Yaralanmadı

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı olduğu belirlenen 06 DF 4802 plakalı otomobil, aynı yönde giden C.A. yönetimindeki 34 HEN 865 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere, cip ise yolun sağ şeridine savruldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!

Kaza Yerine Acil Ekipler Sevk Edildi

Meydana gelen kazada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sol ve sağ şeridin kazaya karışan araçlar nedeniyle kapalı olduğu yolda trafik akışı orta şeritten sağlandı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!

Trafik Akışı Orta Şeritten Sağlandı

Kaza sonrası sol ve sağ şeritler trafiğe kapandı. Bu durum, yolda kısa süreli trafik yoğunluğuna sebep oldu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra, trafik normal seyrine döndü.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın nedenleri, iki aracın çarpışma şekli ve diğer detaylar, polis ve karayolları ekipleri tarafından araştırılıyor.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!

# otomobil, kaza, trafik, eğitim, ankara, polis

21 May 2024 - 13:29 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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