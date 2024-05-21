Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı Bolu TEM Otoyolunda kaza yaptı!

TEM Otoyolu'nda Kaza: Kimse Yaralanmadı
Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in makam aracı olduğu belirlenen 06 DF 4802 plakalı otomobil, aynı yönde giden C.A. yönetimindeki 34 HEN 865 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere, cip ise yolun sağ şeridine savruldu.
Kaza Yerine Acil Ekipler Sevk Edildi
Meydana gelen kazada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sol ve sağ şeridin kazaya karışan araçlar nedeniyle kapalı olduğu yolda trafik akışı orta şeritten sağlandı.
Trafik Akışı Orta Şeritten Sağlandı
Kaza sonrası sol ve sağ şeritler trafiğe kapandı. Bu durum, yolda kısa süreli trafik yoğunluğuna sebep oldu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra, trafik normal seyrine döndü.
Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın nedenleri, iki aracın çarpışma şekli ve diğer detaylar, polis ve karayolları ekipleri tarafından araştırılıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.