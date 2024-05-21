21 May 2024 - 14:26- Asayiş G:

Bolu Göynük'te tavuk kamyonu dehşeti! Sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Dedeler köyü Karaardıç mevkisinde devrilen tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazada çok sayıda tavuk telef oldu.

Anadolu Ajansı
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Bolu Göynük'te tavuk kamyonu dehşeti! Sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu mask
Bolu Göynük'te tavuk kamyonu dehşeti! Sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu
Bolu Göynük'te tavuk kamyonu dehşeti! Sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu
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Bolu'nun Göynük ilçesi, Dedeler köyü Karaardıç mevkisinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir tehlike atlattı. Yaşar Ö.'nün kullandığı 14 AB 141 plakalı tavuk yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Olay yerine hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu Göynük'te tavuk kamyonu dehşeti! Sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu

Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı

Kaza sonucunda sürücü Yaşar Ö. yaralandı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan sürücünün durumunun stabil olduğu öğrenildi. Ancak kazanın şiddeti, kamyonda bulunan çok sayıda tavuğun telef olmasına neden oldu.Bolu Göynük'te tavuk kamyonu dehşeti! Sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu

Tavuk Yüklü Kamyonun Devrilme Sebebi

Kazanın meydana geldiği Dedeler köyü Karaardıç mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine yol açan faktörler araştırılıyor. Yolların durumu ve hava koşulları, bu tür kazaların önlenmesi için dikkate alınması gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.Bolu Göynük'te tavuk kamyonu dehşeti! Sürücü yaralandı, tavuklar telef oldu

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, kazanın olduğu alanı güvenlik çemberine aldı ve trafik akışını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ise devrilen kamyonun kaldırılması ve yolun temizlenmesi için yoğun çaba sarf etti. Yaralı sürücünün hastaneye sevki sırasında sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmaları dikkat çekti.

# kaza, trafik

21 May 2024 - 14:26 Bolu/ Göynük- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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