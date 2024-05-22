Bolu Valisi Erkan Kılıç Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşı dinledi

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların sorunları dinlendi ve çözüm için adımlar atıldı. Eğitim, sağlık, altyapı ve güvenlik konularında önemli kararlar alındı.

Vatandaşların taleplerine hızlı çözümler

Toplantıya katılan vatandaşlar, eğitim, sağlık, altyapı ve güvenlik gibi pek çok farklı konuda taleplerini doğrudan Vali Erkan Kılıç’a iletme fırsatı buldu. Vali Kılıç, dile getirilen sorunları dikkatle dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konular, toplantıda öncelikli olarak ele alındı.

Eğitim ve sağlık talepleri öne çıktı

Vatandaşların en çok üzerinde durduğu konulardan biri eğitim ve sağlık hizmetleriydi. Veliler, okullarda yaşanan sorunları ve eğitim kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar da gündeme getirildi. Vali Kılıç, bu sorunların çözümü için özel çalışmalar yapılacağını belirtti.

Altyapı sorunlarına çözüm arayışı

Toplantıda altyapı ile ilgili talepler de geniş yer buldu. Vatandaşlar, yol, su ve elektrik hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları dile getirdi. Vali Kılıç, altyapı sorunlarının çözümü için acil eylem planlarının devreye sokulacağını ifade ederek, halkın yaşam kalitesinin artırılmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Güvenlik sorunları masaya yatırıldı

Güvenlik konuları, toplantıda detaylı bir şekilde ele alındı. Vatandaşlar, mahallelerinde yaşanan güvenlik sorunlarını ve asayişle ilgili taleplerini Vali Kılıç’a iletti. Vali Kılıç, güvenlik birimlerine gerekli talimatları vererek, halkın güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirtti.

Kurum müdürlerine talimatlar verildi

Vali Erkan Kılıç, toplantı sırasında iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine anında talimatlar verdi. Bu talimatlar, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla hemen uygulanmaya başlandı. Vali Kılıç, vatandaşların memnuniyeti için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

“Açık Kapı, Milletin Kapısı” anlayışıyla devam

Vali Erkan Kılıç, Halk Günü Toplantıları’nın “Açık Kapı, Milletin Kapısı” anlayışıyla düzenlendiğini ve bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti. Halkın taleplerini doğrudan iletebildiği bu platformun, sorunların çözümünde etkin bir rol oynadığını ifade eden Kılıç, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.