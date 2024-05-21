Fikret Özen’in koltuğuna yapıştığı Bolu Muhtarlar Derneği'ne ceza

Dernekler Masası'ndan ceza

Bolu Valiliği Dernekler Masası, Fikret Özen'in başkanı olduğu Bolu Muhtarlar Derneği'ne, çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 7 bin 500 TL ceza kesti. Özen'in koltuğunu bırakmamak için türlü numaralar çevirdiği iddia edildi. Bu ceza, dernek içindeki yönetim karmaşasına bir yanıt olarak değerlendirilse de sular bir türlü durulmak bilmiyor.

Fikret Özen'in stratejik hamleleri

Fikret Özen'in dernek başkanlığı koltuğunu korumak için yaptığı planlar, Game of Thrones dizisini aratmayacak cinstendi. İl Genel Meclis Üyeliği’ne aday olan Özen, bu süreçte dernek başkanlığını da bırakmamak için çeşitli hamleler yaptı. 26 Şubat'ta yapılması gereken genel kurulu tek imzalı dilekçe ile iptal ettiren Özen, bu planıyla dernek içindeki pozisyonunu sağlamlaştırmayı hedefledi.

Genel Kurulun iptali ve ertelenmesi

Özen, genel kurulun iptal edilmesiyle ilgili olarak derneğin 83 üyesine mesaj gönderdi ve genel kurulu 31 Mart sonrasına erteledi. Bu hamlesi, İl Genel Meclis Üyeliği’ne seçilememesi durumunda dernek başkanlığına devam etmek üzere bir strateji olarak değerlendirilmişti.

İl Genel Meclis Üyeliği seçimlerinde başarısızlık

31 Mart 2024 seçimlerinde MHP'den 1. sıradan aday olan Fikret Özen, İl Genel Meclis Üyeliği'ni kazanamadı. Bu sonuç, Özen'in planını hayata geçirmesine neden oldu. Şimdi ise, yeniden dernek başkanlığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Muhtarlar Derneği'nde yeni dönem

Özen'in seçimlerde başarısız olmasının ardından dernekteki pozisyonunu korumak için yaptığı hamleler, derneğin geleceğini de etkileyecek. Yeni bir genel kurul tarihi belirlenene kadar, dernekteki belirsizlik devam edecek gibi görünüyor.

Dernek üyeleri ne düşünüyor?

Bolu Muhtarlar Derneği üyeleri, bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Özen'in stratejik hamleleri ve derneğe kesilen ceza, üyeler arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı üyeler, derneğin geleceği konusunda endişeli.

Gelecekte neler olacak?

Fikret Özen'in dernek başkanlığını koruma çabaları, Bolu'da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dernekler Masası'nın kestiği ceza ve genel kurulun iptali, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışmaya neden olacak gibi görünüyor.

Fikret Özen'in Bolu Muhtarlar Derneği'ndeki koltuğunu koruma çabaları nedeniyle derneğe 7 bin 500 TL ceza kesildi. Özen'in stratejik hamleleri ve genel kurulun ertelenmesi, dernekte büyük yankı uyandırmıştı. Kesilen ceza da bir o kadar ses getirdi.