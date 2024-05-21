Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Gerede’de proje incelemeleri…

Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde modernizasyon

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gerede ilçesindeki projeleri yerinde incelemek amacıyla kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk durağı, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) oldu. Vali Kılıç, burada yapılan yenileme çalışmalarını yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin daha modern ve güvenli bir ortamda eğitim almasının önemini vurgulayan Kılıç, okulun gelecekteki eğitim kalitesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Gerede Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi inşaatı devam ediyor

Vali Kılıç, MTAL ziyaretinin ardından, güçlendirme çalışmaları devam eden Gerede Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) inşaatına geçti. İnşaatın son durumu hakkında bilgi aldıktan sonra projeyle ilgili beklentilerini dile getirdi. METEM'in tamamlanmasıyla bölgeye önemli bir eğitim kurumu kazandırılacağını ifade eden Kılıç, çalışmaların hızla tamamlanması için gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Yeni Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı hızla ilerliyor

Kılıç'ın bir sonraki durağı, Yık-Yap Projesi kapsamında yapımı devam eden Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı oldu. Burada da incelemelerde bulunan Vali, yetkililerden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Yeni okulun tamamlanmasıyla öğrencilerin daha modern ve donanımlı bir eğitim yuvasına kavuşacağını belirten Kılıç, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çekti.

Gerede İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi

Gerede İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM) hizmet binasını da ziyaret eden Vali Kılıç, merkezin ilçe halkına önemli bir sosyal destek sağlayacağını vurguladı. Burada yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve merkezin açılışının sosyal yardımlaşmayı artıracağını belirtti.

Yeni Hükümet Konağı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretleri

Vali Kılıç, Gerede İlçe Jandarma Komutanlığında da incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan yeni Hükümet Konağı’nda incelemelerde bulundu ve yetkililerden binanın özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Yeni Hükümet Konağı'nın ilçe için önemli bir merkez olacağını belirtti.

TOKİ Kentsel Dönüşüm Projesi yakından incelendi

Vali Kılıç, Demirciler Mahallesi’nde TOKİ tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi'ni de yerinde inceledi. 1. Etap inşaat çalışmalarının son durumunu gözlemleyen Kılıç, proje kapsamında yapılan 236 konut, 154 dükkân ve 34 ofis hakkında bilgi aldı. Ayrıca, yapımı devam eden 2. Etap çalışmalarını da takip ederek, projenin bölgeye katacağı değeri vurguladı.

Gerede Belediye Başkanı'na ziyaret

Ziyaret programının sonunda Vali Erkan Kılıç, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a iadeiziyarette bulundu. Başkan Allar’a yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyen Kılıç, yerel yönetimlerle iş birliği içinde projelerin daha verimli şekilde ilerleyeceğini belirtti. Başkan Allar da Vali Kılıç'a teşekkür etti ve ziyaretin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.