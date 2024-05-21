Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: “Biz her şeye hazırlıklıyız”

Trendyol 1. Lig'de doğrudan play-off finali oynayacak olan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, muhtemel rakipleri Bodrumspor ve Çorumspor'a karşı hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Demirbakan, her türlü duruma hazırlıklı olduklarını belirterek, "Tedbir bizden, takdir Allah'tan" dedi.

Play-off finaline giden yol

Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor’u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor, bu galibiyetle doğrudan play-off finaline katılma hakkı kazandı. Süper Lig'e yükselme yolunda son engel olan final müsabakasına yönelik antrenmanlarına başlayan takım, çalışmalarını Demirbakan gözetiminde sürdürüyor. Antrenmanlar dinamik ısınma ile başlarken, taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam ediyor.

Marmara Derbisi'nin önemi

Demirbakan, Marmara derbisinde alınan galibiyetin önemine dikkat çekerek, "Her maçın senaryosu ayrı. Kocaelispor ile yıllardır süregelen bir rekabet var. Bu rekabet futbolun güzelliğidir. Geçtiğimiz gün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi gibi bu tür maçlar futbolu yaşatıyor. O günkü şartlarla şimdi oynayacağımız final maçının şartları aynı olmayacak. Biz senaryoyu ona göre yazacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtemel rakipler ve hazırlıklar

Sakaryaspor’un muhtemel rakipleri Bodrumspor ve Çorumspor'a ilişkin konuşan Demirbakan, her iki takımın da denk kadrolara sahip olduğunu belirtti. "Birinde olan diğerinde yok. Maç günü onların da senaryosu değişecek. Oynadıkları maçın haricinde farklı bir oyun anlayışı olabilir. Biz her şeye hazırlıklıyız. Tedbir bizden, takdir Allah'tan" diye ekledi.

Antrenman programı ve hazırlıklar

Sakaryaspor’un antrenman programı dinamik ısınma ile başlıyor ve taktiksel çalışmalarla devam ediyor. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel ve mental olarak en üst seviyede olmalarını sağlamak için yoğun bir program uyguluyor. Oyuncuların maç günü performanslarını en üst düzeyde tutabilmek için çeşitli stratejiler üzerinde duruluyor.