Faiz artışına tepkiler büyüyor CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den hükümete çağrı

Kamu bankaları aracılığıyla Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri'nden çekilen kredilerin faiz oranlarındaki artış, esnafların tepkisine neden oldu. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, bu duruma sert tepki göstererek, esnafın bu yükü kaldıramayacağını belirtti.

Esnafın Yükü Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı kararla, kamu bankalarından Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çekilen kredilerin faiz oranlarında artış yapıldı. Bu artış, eski krediler için de geçerli olunca, borçlu esnaflar büyük bir şok yaşadı. Yeni faiz oranlarının açıklanması, borçlu binlerce esnafı zor durumda bıraktı. CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, bu güncellemenin esnafa çok büyük bir darbe vurduğunu ve esnafın bu yükü kaldıramayacağını ifade etti.

"Esnaf Bu Yükü Kaldıramaz"

Başkan Karagöz, yaptığı açıklamada, faiz artışlarının enflasyonu düşürmek bir yana, aksine tetikleyeceğini belirtti. Karagöz, "Borcunu ödeyemeyen esnafımız batacak ve bu durum, beraberinde tüm düzenleri bozacak. Esnafımıza çok ağır bir yük getirecek olan bu oranların yeniden düzenlenmesi elzemdir. Zaten esnaflarımız çok zor bir dönemden geçiyor ve iyice bunalmış durumdalar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir uygulama geriye doğru işletiliyor. Bu görülmemiş bir durumdur ve hukuk dışıdır" dedi.

"Kanun ve Hukuk Dışıdır"

Karagöz, faiz artışının geri dönük uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. "Bu alınan karar ile yapılan faiz artışları, esnafımızın daha da zor duruma düşmesine neden olacak. Esnafımız zaten mevcut ekonomik koşullarda zorlanıyor ve bu artışlar yüklerini daha da ağırlaştırıyor. Bu nedenle, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi ve esnafın bu yükten kurtarılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Esnafa Çağrı ve Hükümete Uyarı

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, esnafın sesini duyurmak için hükümete ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açık çağrıda bulundu. Karagöz, “Esnafımızın yaşadığı bu zorlukların giderilmesi için acilen bir düzenleme yapılması gerekiyor. Hükümeti ve ilgili kurumları, esnafın yükünü hafifletecek adımlar atmaya davet ediyorum” dedi.

Sonuç ve Beklentiler

Faiz artışlarının geri dönük uygulanması, Türkiye'deki esnafların ekonomik koşullarını daha da zorlaştırırken, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi talebi giderek artıyor. Karagöz’ün açıklamaları, esnafın yaşadığı zorlukları gözler önüne sererken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.