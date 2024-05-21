Göztepe, İsmail Köybaşı ile nikah tazeledi

Göztepe, 34 yaşındaki deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu sezon Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Göztepe, iç transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk olarak tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini uzattı.

Kulüp Açıklaması

Göztepe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır.” Bu açıklama, Köybaşı’nın kulüple olan bağlarını ve sahada gösterdiği performansı vurguluyor.

İsmail Köybaşı'nın Performansı

Sezon boyunca sakatlık problemleri yaşamış olmasına rağmen, İsmail Köybaşı, 20 maçta forma giyerek takımına 4 asistlik katkı sağladı. Deneyimli sol bek, savunmadaki sağlam duruşu ve hücuma katkılarıyla takımının Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynadı.

İç Transfer Hareketliliği

Göztepe’nin Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte iç transfer çalışmaları hız kazandı. Kulüp, mevcut kadrosunu koruma ve güçlendirme adına ilk hamlesini İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini uzatarak yaptı. Bu hamle, hem takım içindeki birlik ve beraberliğin korunmasını sağlıyor hem de yeni sezonda daha güçlü bir Göztepe izlenimi veriyor.

Yeni Sezon Hedefleri

Süper Lig’e yükselmenin heyecanını yaşayan Göztepe, yeni sezonda başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. İç transferde atılan bu adım, takımın gelecek sezonki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. İsmail Köybaşı’nın tecrübesi ve liderlik vasıfları, takımın sahadaki performansına olumlu yansıyacak.