Huzur 14 operasyonu ile suçlulara göz açtırılmıyor…

Bolu’da huzur operasyonu…

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri Huzur 14 operasyonu ile halkın güvenliğini sağlama konusunda önemli adımlar attı. Bolu polisi ve jandarma ekipleri, şehir genelinde yaptıkları denetim ve operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. Operasyonlar sırasında, okul çevresi denetimlerinden trafik kontrollerine kadar geniş bir yelpazede etkili sonuçlar elde edildi.

Okul çevresi denetimleri artırıldı

Bolu'da güvenlik önlemleri kapsamında, okul ve çevresi denetimlerine özel bir önem verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 144 okulu kontrol ederken, 749 kişiyi sorguladı. Ayrıca 30 metruk bina ve 209 umuma açık yer denetlendi. Güvenlik kontrolleri, 119 okul servis aracını da kapsayarak öğrencilerin güvenli ulaşımı sağlandı.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Denetimlerde suç unsuru taşıyan birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Ekipler, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 2 yivli-yivsiz tüfek ile birlikte toplamda 11 mermiye el koydu. Bu tür ele geçirmeler, Bolu'da suç oranlarının düşürülmesine ve halkın güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağladı.

Aranan şahıslar yakalandı

Operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan birçok şahıs yakalandı. Hapis cezasına göre yakalananlar arasında, 0-5 yıl arası ceza almış 17 kişi, 5-10 yıl arası ceza almış 5 kişi ve 10 yıl üzeri ceza almış 4 kişi bulunuyor. Ayrıca, ifade vermek üzere aranan 33 kişi de yakalanarak adli süreç başlatıldı. Bu başarılar, Bolu'daki güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları sonucunda elde edildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadele de etkin bir şekilde sürdürüldü. 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 11 farklı uyuşturucu operasyonunda, 22 kişi hakkında işlem yapıldı ve 2 kişi gözaltına alındı. Ancak, bu kişiler tutuklanmadı. Operasyonlar, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek adına büyük önem taşıyor.

Trafik denetimleri ve sonuçları

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan 814 uygulamada, toplam 17.283 araç ve 15.583 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, 16 gram esrar, 22 adet sentetik ecza, 1,42 gram sentetik kannabinoid ve 9,92 gram metanfetamin (5,6 gramı sıvı) ele geçirildi. Ayrıca, bir adet hassas teraziye de el konuldu. Bu denetimler, trafik kazalarını ve uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.

Sürekli denetim ve yeni stratejiler

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, bu tür denetim ve operasyonların gelecekte de devam edeceğini belirtti. Suç oranlarını minimize etmek ve halkın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak yeni stratejiler geliştirilecek.