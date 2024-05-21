- Spor

Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı derbide 10 kişi kalmasına rağmen üstün bir mücadele sergileyerek epik bir zafer kazandı. Fred'in mükemmel performansı ve İsmail Kartal'ın stratejisi ile unutulmaz bir gece yaşandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi! mask
Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!
Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Fenerbahçe, yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa en yakın olduğu dönemde, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisindeydi. Bitime yalnızca iki hafta kala oynanacak bu kritik derbi, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktıkları bir maçtı. Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi için her şey hazırdı. Umut dolu taraftarlar, bahar rüzgarlarıyla İstanbul’da şampiyonluk şöleni için bekliyorlardı.

Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!

Hırs ve mücadele

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Fenerbahçe'nin gözlerindeki ateş ve hırs hemen fark edildi. Savaşmaya gelmiş bir takım olarak sahada yer aldılar. İlk dakikalardan itibaren baskılı oyunlarıyla Galatasaray’ın oyun kurmasına izin vermediler. İlk yarının 21. dakikasında Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ancak bu dezavantajı hızla atlattılar ve aynı hırs ve mücadele ile devam ettiler.

Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!

Fred'in büyüleyici performansı

Sahanın en iyisi olan Fred, yetenekleri, oyun zekası, pas becerisi ve fiziksel mücadelesiyle izleyenleri mest etti. Fred ile birkaç kez gole yaklaşan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçti. Galatasaray, maçın kalan bölümünde etkinlik gösteremedi ve doğru düzgün gol pozisyonuna giremedi.

Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!

İsmail Kartal’ın stratejik zaferi

Teknik Direktör İsmail Kartal, takımını fiziksel ve taktiksel yönden çok iyi hazırlamıştı. Motivasyonu yüksek, stratejik planlarıyla Galatasaray’ın etkili silahlarını etkisiz hale getirdi. Kartal, zorlu şartlarda liderlik vasfını ortaya koyarak derbinin en büyük kazananlarından biri oldu.

Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!

Derbinin epik zaferi

Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta, Galatasaray’a isabetli şut şansı tanımadan derbiden galibiyetle ayrıldı. Sahada mücadele eden her oyuncu, eksik değil, fazla olduklarını gösterdi. Bu galibiyet, Fenerbahçe’nin tarihine epik bir derbi zaferi olarak geçti.

Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!

Galibiyetin arkasındaki faktörler

Galibiyetle sonuçlanan derbide hırs, cesaret, direnç, fedakarlık ve özveriyle sahada mücadele eden 10 oyuncunun hepsi, rakiplerine üstünlük kurarak eksik değil, fazla olduklarını kanıtladı. Özellikle Fred'in performansı ve İsmail Kartal’ın liderliği, bu zaferin arkasındaki en önemli faktörlerdi.

Eksik değil, fazlaydılar: Fenerbahçe'den unutulmaz derbi zaferi!

# fenerbahçe, istanbul

21 May 2024 - 15:16 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL