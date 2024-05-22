Batı Karadeniz’in yeni parlayan yıldızı… Asar Deresi projesi

Düzce Belediyesi'nin Asar Deresi Rekreasyon Projesi hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde yürütülen proje, şehrin yeni cazibe merkezi olacak.

Asar Deresi'nde dönüşüm başladı

Düzce Belediyesi, Asar Deresi'ni şehir merkezinin en gözde mekanlarından biri haline getirmek için yoğun çaba harcıyor. Proje kapsamında, Mimar Sinan Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı. Bu çalışmaların ardından cadde trafiğe açılarak, şehir içi ulaşımı daha akıcı ve düzenli hale getirecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge modern ve çekici bir görünüme kavuşacak.

Projenin ilk etabı tamamlanıyor

Projenin ilk etabı olan Küçüksu Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasındaki 430 metrelik alan, büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Amfi basamakların ve asma köprülerin montajları bitirildi, restoran inşaatı ise hızla ilerliyor. Ayrıca dere çevresinde yaya yürüyüş yollarının yapımına başlanmış olup, kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Yeşil alanlar ve sosyal tesisler

Projenin önemli bir ayağını oluşturan yeşil alan düzenlemeleri de hızla ilerliyor. Asar Deresi çevresinde geniş yeşil alanlar oluşturularak, halkın dinlenme ve sosyalleşme alanları artırılıyor. Bu düzenlemeler, Düzce’nin doğal güzelliklerini ön plana çıkararak, halkın doğayla iç içe olmasını sağlayacak.

Rıhtım sokak trafiğe kapatılıyor

Proje kapsamında Rıhtım Sokak trafiğe kapatılarak yayaların kullanımına sunulacak. Meydan Sokak’ın girişinden itibaren uygulanacak bu düzenleme, yaya trafiğini artırmayı ve daha güvenli bir yaya yolu oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede, Asar Deresi çevresindeki rekreasyon alanları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek.

İkinci ve üçüncü etap çalışmaları başlayacak

Projenin birinci etabının tamamlanmasının ardından, ikinci ve üçüncü etap çalışmaları başlayacak. Bu etaplarda dere boyunca yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve sosyal alanlar oluşturulacak. Her iki etapta da çalışmaların aynı hız ve titizlikle sürdürülmesi planlanıyor.

Düzce'nin yeni cazibe merkezi

Asar Deresi Rekreasyon Projesi, Düzce’nin çehresini değiştirecek büyük bir adım olarak görülüyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün liderliğinde hayata geçirilen bu proje, şehrin estetik ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Proje tamamlandığında, Düzce halkı için yeni bir cazibe merkezi ortaya çıkacak.

Halkın beğenisine sunulacak

Projenin sona yaklaşmasıyla birlikte, Asar Deresi çevresindeki değişim daha belirgin hale geliyor. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve sosyal tesislerle donatılan bu bölge, Düzce halkının beğenisine sunulacak. Asar Deresi, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif alacağı bir alan haline gelecek.