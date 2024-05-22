Batı Karadeniz’de çiftçilere ORKÖY ile traktör desteği

ORKÖY kredisi ile Akçakoca'da çiftçilere büyük destek

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, 2024 yılında Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri çerçevesinde Akçakoca İlçesi'nde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla iki aileye traktör kredisi sağladı. Deredibi ve Karatavuk köylerindeki aileler, bu destekle tarım işlerinde büyük bir dönüşüm yaşayacak.

Traktörlerin finansmanı ve ödeme koşulları

Sağlanan krediler, her bir traktör için 600 bin lira olarak belirlendi. Bu miktarın 120 bin lirası hibe olarak verilirken, geri kalan 480 bin lira ise faizsiz ve yedi yıl vadeli olarak ödenecek. Toplamda, iki traktör için 1 milyon 200 bin lira kredi sağlanmış olup, 240 bin lira bu miktarın hibe kısmını oluşturuyor.

Coşkulu traktör teslim töreni

Akçakoca'da gerçekleştirilen traktör teslim töreni, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün katılımıyla büyük bir coşku içinde yapıldı. Törende, Şentürk tarımsal mekanizasyonun bölgedeki önemini ve köylü sayısının azalması sebebiyle mekanizasyona geçişin zorunluluğunu vurguladı.

Tarımsal mekanizasyonda gelecek vizyonu

Şentürk ayrıca, ORKÖY kapsamında tarımsal mekanizasyonun sürekliliğini ve profesyonel üretim ekiplerinin kurulmasını destekleyeceklerini belirtti. Bu adımların, bölge çiftçilerinin daha verimli ve etkin çalışmalarını sağlayacağını ifade etti.

Traktörlerin çiftçilere faydası

Yeni traktörlerin çiftçilere teslim edilmesiyle, Akçakoca'daki tarımsal üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu traktörler sayesinde, çiftçiler daha geniş alanlarda daha etkin tarım yapabilecek ve bölgesel kalkınma desteklenecek.

Akçakoca'da tarımsal gelişim ve kalkınma

Bu kredi ve hibe desteği, Akçakoca'nın tarımsal potansiyelini artırarak bölge çiftçilerine büyük bir moral ve motivasyon kaynağı sağladı. Yeni traktörler, bölge çiftçilerinin yaşam kalitesini yükseltirken, tarımsal üretimin de daha sürdürülebilir bir hale gelmesine olanak tanıyacak.