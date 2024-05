Astrolog Dinçer Güner'den Çarpıcı Uyarı: Yay Burcu Dolunayı ile Hayatınız Değişecek! Süper dolunay neler getirecek.. 23 Mayıs'a dikkat

23 Mayıs'ta Yay Burcu'nun ikinci derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve önümüzdeki 10-15 gün boyunca etkili olacak. Bu yay dolunayı, bireysel özgürlüğümüzü artıracak ve hayatımızda büyük değişimlere yol açacak.

Bu dönemde, rutinin dışına çıkarak yeni maceralara atılma isteğimiz artabilir. Farklı kültürleri keşfetmek, yeni yerler görmek ve yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman. Astrolog Dinçer Güner'in öngörüleriyle bu dolunayın bizlere neler getireceğini keşfedin!

İŞTE DİNÇER GÜNER'DEN DOLUNAY YORUMU

Merhaba herkese. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin.

23 Mayıs günü yay burcunun ikinci derecesinde bir dolunay meydana gelecek ve önümüzdeki bir 10-15 gün kadar etkili olacak.

Bu yay burcundaki dolunay kötü bir dolunay değil. Şimdiden söyleyeyim.

Bir kere bireysel anlamda nasıl etkileri olabilir? Bir kere yay dolunayı zamanlarında yayın temsil etmiş olduğu tema ve konular hayatımızda daha fazla görünür hale gelir ve gündemimiz haline gelmeye başlar.

Hem kendi bireysel hayatımızda hem dünyada hem de yaşadığımız ülke içerisinde bu konular bizi daha fazla meşgul eder.

Şimdi bu dönem özellikle birazcık daha böyle rutin dışına çıkmak isteyebiliriz. Maceralara atılmak isteyebiliriz. Yeni yerler keşfetmek isteyebiliriz.

Böyle farklı kültürler, farklı insanlar, farklı inanışlar, farklı şehirler, farklı ülkeler hani içimizde bunlara daha fazla merak uyanabilir.

Görmek isteriz, araştırırız, okuruz. Gerçi yaya olduğu için daha eyleme anlatır aslında. Hani hakikaten yerinde yemek, yerinde görmek, yerinde tanışmak gibi.

Daha fazla eyleme dönük ondan sonra adımlar söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Tabi ki bu dolunay zamanı içerisinde eğitim olur, felsefe olur, manevi konularla ilgili böyle ilgimiz oldukça artabilir.

İhtiyacımız olan eğitimler varsa bu eğitimleri alabiliriz. İnançlarımızı daha böyle güçlü bir yerden yaşamak isteyebiliriz.

Bu dolunay zamanı içerisinde manevi anlamda tatmin yaşamak adına bizi tatmin edecek davranışlarda bulunabiliriz.

Dediğim gibi bir kursa başlamak, mesela yabancı dili öğrenmek istiyorsanız acayip böyle güzeldir dolunay zamanlarında başlamak ya da spora başlamak istiyorsanız bedeninize yatırım yapmak istiyorsanız, kas yapmak için ideal zamanlardır bu zamanlar.

Çünkü yay burcu bedende kas sistemi ile çok ilişkilidir ve baldırlarla, bacaklarla ilişkilidir.

Özellikle mesela işte bu spor döneminde daha fazla yürüyüşler yapmak, bacak kaslarınızı çalıştırmak, bacakları çalıştırmak çok daha fayda görebilirsiniz.

Tabii ki entelektüel açlık, bilgiye olan açlığımız Bu donanma zamanı biraz daha böyle artabilir.

Yayın içinde aslında birazcık dürüstlük vardır ama bu dürüstlükle patavatsızlık arasında da çok ince bir çizgi vardır.

O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ağzımızdan çıkan hani tamam çok dürüst olalım da hani karşımızdaki insanları da yakıp yıkmayalım.

Hani ya da bir çuval inciri de bir anda berbat etmeyelim arkadaşlar.

Dikkatli olmak gerekiyor. Ya da belki de birbirine karşı içimizde böyle sakladığımız birtakım duygular vardır mesela.

Bu duyguları ifade etmek için uygun zamanları arıyoruzdur, uygun koşulları arıyoruzdur.

Hah işte bu dolunay aslında bu sakladığımız niyetlerimizi, isteklerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ifade etmek için gerek ki cesareti bize verecektir.

Ve tabii ki ne isteyeceğiz biz? Etrafımızdaki insanların da bizimle daha dürüst bir yerden ilişki kurmasını, daha dürüst bir yerden kendilerini ifade etmesini isteyeceğiz.

Küçük beyaz yalanlar bile olsa çok fazla böyle yalana malana dolana çok da mahmulünüz olmayacak.

Yine bu dönem kendi hayat görüşlerimizi, inançlarımızı, hayattaki felsefemizi belki de sorgulayabiliriz.

Ne kadar doğru ya da hayattaki amacımızı sorgulayabiliriz. Niye bu hayattayız, ne yapıyoruz bu hayatta? Bu hayata gelişimizin bir amacı var mı? Benim bir amacım var mı?

Bu amacım ne olabilir? vs. gibi bir yerden biraz böyle yaşamı, hayatı sorgulayabileceğimizi gösteriyor.

Büyük resmi birazcık daha fazla sorgulayabiliriz. Farklı bakış açılarıyla kendimizi geliştirebiliriz.

Dediğim gibi bu dolunay tatlı ve güzel bir dolunay aslında. Bağımsızlık ihtiyacımız artabilir. Bu yay donuna ile birlikte özgür hareket etmek isteyebiliriz.

Birileri hareketlerimize kısıtlama getirdiği anda tepkilerimiz biraz tabi ki orantısız ve abartılı olabilir, bilginiz olsun.

Daha böyle özgürlük, esneklik, rahat hareket etmek, kimseye hesap vermeme ihtiyacı bu donunay da daha güçlü bir yerden vurgulanacak.

Hayata karşı daha umutla bakacağız, bardağı daha fazla dolu tarafından görebileceğiz.

Pozitif olabilmek adına belki de daha fazla sebeplerimiz ondan sonra olacağını işaret ediyor.

Tabi ki planlar yaparken bu dönem birazcık daha akıllıca kararlar yapmamız gerekiyor.

Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Yayın olduğu yerde çünkü dağılma ihtimali var yani çift vücutlu bir burç ve ateş elementi bir burç var karşımızda.

Bu dönem mesela bir şeye odaklanmakta problem yaşayabiliriz.

Planlarımıza, programlarımıza uymakta sorun yaşayabiliriz. O yüzden yapabileceğiniz kadar program yapın, verebileceğiniz kadar sözler verin arkadaşlar.

İyi niyetle bir sürü program yapabiliriz, iyi niyetle bir sürü söz verebiliriz ama bilginiz olsun hepsini gerçekleştirmek çok kolay olmayabilir.

Aynı anda birden fazla görev ve projeye eğilebiliriz ama bitiremeyebiliriz, yarım yarım kalabilir.

O yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu dönem tabi ki alacağınız riskleri çok dikkatli bir yerden değerlendirmeniz gerekiyor. Düşüncesizce, plansız, programsız atılan adımlar, kazalar, sorunlar, problemler olarak karşımıza çıkabilir.

Her türlü aşırılığa dikkat, yay, yay ne yapacak? Her şeyi büyütecek, fanatikleştirecek, aşırı bir hale getirecek. O yüzden mesela bu aralar her şeyi büyütebiliriz.

Yeme içime de olabilir, harcamada olabilir, tavırlarımız, hareketlerimiz de olabilir ama biz iyi şeyleri büyüt, gerçi her şeyin fazlası zarar ama aman boş verin sevgiyi abartın, güzelliği abartın, iltifatları abartın, sevdiğiniz insanlara cömert olmayı abartın, iyi şeyleri abartın ama onların fazlası hak edene tabii ki.

Arkadaşlar şimdi bu dolunayda ne var? Kova Burcu'nda seyahat eden Plüton’unun çok güzel bir kontağı olacak arkadaşlar. Hem bu dönem biraz daha böyle özgürlük anlayışlarımız değişebilir, hem de hayatımda işe yaramayan tüm sosyal ilişkilere son verebiliriz.

Baktığınız enerjinizi emiyor, hareketlerinizi kısıtlıyor. Sizinle aynı inançta veya görüşte değil, olmaya da bilir ama kendi görüş ve inançlarını size zorla dikte ettirmeye çalışıyor diyelim.

İşte böyle ilişkilere tam da bu dolunay zamanı artık son vereceğimizi gösteriyor. Enerjimizi, vücut esnekliğimizi arttıracak böyle hareketlere yönelebiliriz bu dolunayla birlikte. İşte eklemlerimizi, kaslarımıza iyi gelecek.

Ondan sonra sistemler, hareketler eklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Peki dünyada neler olabilir bu dolunayla birlikte? Bu dolunay özellikle eğitim sistemlerinde değişimleri gündeme getirebilir.

Eğitim politikalarında değişiklikler gündeme gelebilir. Üniversiteler, dekanlar, akademisyenler, burada bazı değişiklikler, önemli konular gündeme gelebilir.

Ama bir taraftan da Plüton’da kovada ya böyle akademik araştırmalar, bilimsel projelerinde hızla kazanacağı özellikle uzayla ilişkili, gökyüzüyle ilgili yeni keşifler, yeni buluşların da haberlerin de duyabileceğimiz bir dolunay süreci bizleri bekliyor.

Ayrıca tabi ki yayıncılık, eğitim, dijital dünya, teknoloji ile ilgili konularda sınırları aşacak yeni gelişmeler olabilir.

Şunu söyleyeceğim aslında, yakın zamanda ChatGPT 4.0 yayınlandı biliyorsunuz ki ve artık böyle sesli komut özelliği sohbet edebiliyorsunuz. İşte bu yay donlunayı aslında onun öncesinde hemen geldi. Bunun lansmanı ve tanıtımı da.

Çok buna da hitap eden, çok hızlı yayıldı aslında. Mesela yayılmasını istediğiniz projeleriniz varsa sizlerde bu yay donlayı zamanı rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle turizm açısından yay turizmi temsil eder.

Turizm açısından bereketli bir süreç olacağına işaret ediyor bu Dolunay. Hızlanmaya başlayabilir özellikle.

Ayrıca turizm, dijital, teknolojiyle ilgili çok önemli büyük yeni gelişmeler yaşanabilir.

Ama tabi şimdi yay olduğu için din ve inanç ekseninde şaşırtıcı açıklamalar ve olayların olması da çok böyle kaçınılmaz olabilirmiş gibi geliyor açıkçası.

Peki diyeceksiniz ki Türkiye üzerine ne gibi etkisi olabilir? Bir kere bu Dolunay'ın Gerçekleştiği anın Ankara'ya göre çıkartmış olduğum haritasında gökyüzünde terazi burcu yükseliyor.

Bu dönem ülkenin ana gündem maddesinin her şeyden önce ilişkiler, ortaklıklar, iş birlikleri, diplomatik görüşmeler, diplomatik ilişkiler, barış gibi konular olduğunu gösteriyor.

Özellikle Venüs 29 derecede duruyor ve haritanın tam da 8. evinde duruyor.

Özellikle burada 29 derece biraz sıkışmakla ilişkili bir derecedir. 8. derece finansal bir düzlüğe çıkmanın son evresiymiş gibi aslında okuyabiliriz. Fakat biraz böyle bir sıkışıklık.

Venüs’ün temsil etmiş olduğu konularda sıkışıklık. Ne getirir bu? Esnaflarda sıkışıklık düşünebilir. Çünkü Venüsaslında esnafları temsil eder.

Hizmet sektörünü temsil eder. Burada bu donlay zamanı içerisinde böyle bir sıkışıklık olabilir.

Ya da Venüs’ün temsil etmiş olduğu değerli madenler olabilir. İşte altın maltın vesaire belki olabilir. Biliyorsunuz ki söylediklerimiz asla bir yatırım tavsiyesi değil.

Burada ama sanki böyle Venüs daha fazla aslında Esnaf vs. hizmet sektörü daha olanı temsil eden bir yerde durduğu için sanki o alanda 29 derece sıkışıklık söz konusu olabileceğini açıkçası işaret ediyor.

Türkiye'nin kendi doğum haritası üzerinden baktığımız vakit ise 2 derece yay burcu Türkiye'nin 6. evine düşüyor. 6. ev hizmet sektörü sağlık sektörü, ondan sonra ve ayrıca orduyla ve askerlikle ilişkilidir.

Yay özgürlükle ilgili ya, ben bu videoyu oluşturmadan tam bir gün önce 28 Şubat sanıklarının yaş haddinden dolayı affedildiği ve hapishaneden çıkartıldığı haberi geldi. Aslında tam da yay burcu dolunayının tam etkisi olan bir haberdi bu.

Önümüzdeki 10-15 günlük süreç içerisinde buna benzer haberler olabileceği gibi ayrıca 6. ev için sağlıkla ilgili konularda yeni yatırımlar, yeni adımlar, yeni gelişmeler söz konusu olabilir.

Çünkü Plüton ile güzel bir kontağı var. Sağlık dijital alanında böyle yeni gelişmeler söz konusu olabilir.

Hizmet sektörü çalışanlar, bu dönem böyle bazı grev getirir mi? Ya getir edebilir açıkçası. Yani atıyorum bazı sektörler, işte yay olduğu için belki eğitim, belki turizm ya da yolculuk, seyahat ya da esnaf, kısa süreli belki de ya da hizmet sektörü olabilir bu.

Yay Burcu’ndaki bu dolunayla birlikte belki bir grev ya da bir açıklama vs. gibi bir durum da söz konusu olabilir önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde. Muhalefet açısından ilginç zamanlar çünkü muhalefetin bu dolunay'la birlikte biraz köşeye sıkışacağını açıkçası gösteriyor.

Bu köşeye sıkışma finansal konularla ilgili olabilir, maddi konularla ilgili olabilir, belediyelerle ilgili olabilir.

Ondan sonra ve veya özellikle kurduğu ilişkiler ağı ile ilgili olabilir. Yani kimlerle resim verdikleri, nasıl ilişkiler kurdukları vs.

Güvenilir hatırlarsanız 29 derecedeydi. Teradinin yükseğine olarak hani biraz böyle muhalefet açısından biraz böyle kriz yönetmesi gereken bir dolunay olacakmış gibi duruyor.

Kaynak: Dinçer Güner Youtube kanalındaki yorumlarından derlenmiştir.