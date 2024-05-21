Bolu Veteranlar Ligi A Grubu'nda ilk hafta tamamlandı: İşte maç skorları ve detaylar!

Bolu Veteranlar Ligi, unutulmaz bir başlangıç yaptı. İlk gün maçlarında toplam 28 gol atıldı ve karşılaşmalar, Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına oynandı. Lig, Eren Gökdemir ve Efe Özsoy'un başlama vuruşuyla resmiyet kazandı.

İhtiyar Heyeti FK zorlu maçtan galibiyetle çıktı

A Grubu’nda gerçekleşen ilk gün mücadelelerinde dikkat çeken maçlardan biri İhtiyar Heyeti FK ile Atlas Kırtasiye arasında oynandı. İki takım da kıyasıya mücadele etti. Tecrübelerini konuşturan İhtiyar Heyeti FK, rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bolu Birlik'ten kritik zafer

Bolu Birlik Et-Karacasu, Gerede Çakır Deri ile karşılaştı. Bolu Birlik, rakibini 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu ve turnuvada iddialı olduğunu gösterdi.

Nefes kesen beraberlik

Press14 ile Kadir Emlak arasındaki karşılaşma, adeta bir gol düellosuna sahne oldu. Press14, maçın başında 2-0 öne geçse de, Kadir Emlak geri dönüş yaparak skoru 3-2'ye getirdi. Ancak Press14, maçın ilerleyen dakikalarında bir gol daha bularak skoru 3-3'e taşıdı. Maç, bu skorla tamamlandı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karaköy Koop fırtına gibi girdi

Karaköy Koop, rakibini 9-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza attı.

Müdür Emrullah Güler kalede

Turnuvanın sürprizlerinden biri Zeki Hafriyat-Hisarspor ile Gençlikspor arasındaki maçta yaşandı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in kaleyi koruduğu Gençlikspor, maça hazırlıksız yakalandı ve Zeki Hafriyat-Hisarspor'a 6-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı.

Devam eden heyecan

Bolu Veteranlar Ligi'nin 17. sezonu, ilk günkü maçlarla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Veteran futbolcular, sahadaki hünerlerini sergileyerek futbolun yaş tanımadığını bir kez daha gösterdiler. Önümüzdeki maçlar da bu heyecanın devamını vaat ediyor.