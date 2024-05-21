Bolu'da tenis rüzgarı: 120 sporcunun katıldığı turnuva sona erdi!

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Tenis Turnuvası, yoğun katılımla sona erdi. Turnuvada 120 sporcu, Abant Tenis İhtisas Kulübü kortlarında ter döktü.

Turnuvanın detayları

Turnuva, altı farklı kategoride gerçekleşti ve sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Final karşılaşmalarının ardından birinci ve ikinci olan sporcular belirlendi ve ödüllerini törenle aldılar. Ödül töreni, Abant Tenis İhtisas Kulübü’nde düzenlendi.

Ödül töreni ve katılımcılar

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Şube Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, sporcular ve yakınları katıldı.

Turnuva hakkında görüşler

Bolu Tenis İl Temsilci ve Kulüp Başkanı Ahmet Ulusoy, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kulübümüz ve sporcularımız büyük bir aile olmuştur. Bu turnuvalar, sporcularımızı daha da yukarılara taşımak için önemli adımlardır," dedi.

“Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini temenni ederim”

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise, "Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini temenni ederim. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

“Tenisin geldiği nokta oldukça önemli”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de, Bolu'da spor tesisleşmesinin arttığını belirterek, "Tenisin geldiği nokta oldukça önemli. Sporcularımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum," dedi.

Turnuvanın önemi ve gelecek etkinlikler

Turnuva, sadece sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin spora olan ilgisini artırmayı da hedefliyor. Gelecek yıllarda düzenlenecek turnuvaların, daha geniş katılımlarla gerçekleştirilmesi planlanıyor.