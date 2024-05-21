Zeynep ve Volkan Demirel aşkı sona mı eriyor?

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çifti, uzun süredir magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyordu. Ancak son zamanlarda medyaya yansıyan iddialar, bu örnek evliliğin sona ermekte olduğuna işaret ediyor.
13 Yıllık Evlilik Sona mı Eriyor?
2010 yılında dünyaevine giren Volkan ve Zeynep Demirel çifti, Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Volkan Demirel'in futbol kariyeri boyunca birlikte güçlü bir birliktelik sergiledi. Her zaman birbirlerine duydukları sevgiyi ve mutluluğu dile getiren çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmekteydi. Ancak iddialar, bu mutlu tablonun arkasında fırtınaların yaşandığını gösteriyor.
Aşka Gelen Nazar Mı, Ayrılık Mı?
Volkan Demirel'in son iki yıldır teknik direktörlük yaptığı Hatayspor ile yollarını ayırması, sadece profesyonel hayatında değil, özel hayatında da büyük değişikliklerin habercisi oldu. Gazeteci Bülent Cankurt'a göre, Demirel çifti boşanma kararı almış. Zeynep Demirel'in, evliliği sürdürme çabalarına rağmen başarılı olamadığı ve mahkemeye boşanma için başvurduğu öğrenildi.
Deprem Sonrası Evlilikte Çatlaklar Büyüdü
Hatay depremi sonrasında çift, yaşanan trajedi karşısında birlikte mücadele etmeye çalışmış. Ancak bu süreç, mevcut sorunları çözmek yerine, evliliklerindeki çatlakların daha da derinleşmesine neden olmuş. Zeynep Demirel'in daha önce de boşanmayı düşündüğü ancak deprem sonrasında evliliğini kurtarmaya yönelik bir şans daha verdiği söyleniyor.
Ne Olacak Bu Evliliğin Akıbeti?
Bu çiftin geleceği konusunda şu an için kesin bir bilgi yok ancak gözler, yaşanan bu sürecin detaylarını ve sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.