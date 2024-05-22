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UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?

2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan Türk futbol kulüpleri belli oldu. İşte lisans alan kulüpler ve kriterler!

İhlas Haber Ajansı
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UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı? mask
UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?
UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Buna göre, 14 Kulüp UEFA Lisansı, 4 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?

TFF’den resmi açıklama

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Kulüp Lisans Kurulu bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Futbol Sosyal Sorumluluk ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?

UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler

Yapılan incelemeler sonucunda UEFA Lisansı almaya hak kazanan kulüpler; Trendyol Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Rams Başakşehir, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Samsunspor ve İstanbulspor ile Trendyol 1. Lig'den Göztepe ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı kulüpleridir.

UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?

Ulusal Lisansı almayan hak kazanan kulüpler

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den, Bodrumspor FK, Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor ve Bandırma Spor kulüpleridir.

Buna göre 14 Kulüp UEFA Lisansı, 4 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?

Kulüplere ek süre

Kurul, kalan 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı" ifadelerine yer verildi.

UEFA ve Ulusal Lisans alan kulüpler açıklandı! Hangi takımlar UEFA ve Ulusal Lisans aldı?

# fenerbahçe, spor

22 May 2024 - 00:11 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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