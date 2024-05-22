Fenerbahçe taraftarları sevince boğuldu! Kaptan 2 yıl daha Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli ve başarılı kaptanı Eda Erdem ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 2008 yılından beri sarı-lacivertli formayı terleten Erdem, kulübüyle olan bağını bir kez daha güçlendirdi. Bu haber, Fenerbahçe taraftarlarını sevince boğdu ve Erdem'in kulüp tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Kulübün açıklaması

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan yapılan resmi açıklamada, "2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. İmza törenine, Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki katıldı.

Eda Erdem'in sözleri

Eda Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 yıl daha birlikteyiz. Kalp kalbe, omuz omuza. Mutlulukla, onurla, gururla. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı. Erdem'in bu samimi mesajı, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve birlik mesajı olarak algılandı.

Efsane kaptanın kariyeri

Eda Erdem, Fenerbahçe formasıyla sayısız başarıya imza atmış, hem kulübünde hem de milli takımda kaptanlık yaparak liderlik vasıflarını her zaman ön plana çıkarmıştır. 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri gösterdiği performansla voleybolseverlerin gönlünde taht kurmuştur. Sahadaki mücadeleci ruhu ve liderlik vasıflarıyla tanınan Erdem, iki yıl daha Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

Gelecek hedefler

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Her zaman 'İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim' diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak. Efsane Kaptanımızla nice şampiyonluklara" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, Eda Erdem'in gelecek iki yılda Fenerbahçe ile daha birçok başarıya imza atacağının sinyallerini verdi.