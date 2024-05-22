Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklama: 'Şampiyonluk seçim şansımızı azaltacak'

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, başkan adayı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu. 30-31 Mayıs'ta yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde, Yıldırım kongre üyeleriyle buluşarak, kulübün geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Eğer çoğunluk sağlanamazsa seçimler 8-9 Haziran'a ertelenecek.

"Fenerbahçe'nin galip gelmesi hepimizi mutlu eder"

Kalamış'taki bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giriş yaptı. Yemeğe katılan kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder" dedi. Galatasaray maçına yönelik iddialı açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Biz Galatasaray'ı yeneceğiz" dedi ve ekledi: "Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak seçilme şansımız azalacak. Başkanlık ve yönetim kurulunu kaybedelim, ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun."

"Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu"

Yıldırım, konuşmasında aday olmasının temel sebeplerini de açıkladı. "Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Aday olmamın sebebi bu çocuklar. Bu gidişatın kulübe zarar vereceği için aday oldum. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız"

Konuşmasında amatör branşların başarılarına da değinen Yıldırım, "Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir" dedi. Seçimde kimin kazanacağına bakılmaksızın Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberlik içinde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız" dedi.

Destek için teşekkür

Konuşmasının ardından kongre üyelerine destekleri için teşekkür eden Yıldırım, Fenerbahçe'nin geleceği için birlik ve beraberlik mesajlarıyla konuşmasını sonlandırdı.

Fenerbahçe’de seçim sinyali

Aziz Yıldırım'ın bu açıklamaları, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı. Seçim öncesi bu güçlü mesajlar, Fenerbahçe taraftarlarının beklentilerini yükseltirken, seçim sürecinin de oldukça çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi. Yıldırım'ın başkanlık yolunda nasıl bir strateji izleyeceği ve Fenerbahçe'nin geleceği için neler planladığı merakla bekleniyor.