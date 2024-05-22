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Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı

Bolu'da Türk Mutfağı Haftası başladı! Göynük'te kurulan stantlarda tas kebabı, su böreği, pide gibi yöresel lezzetler tanıtıldı. Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun gastronomik önemine vurgu yaptı. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı
Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı
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Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, "Aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'da büyük bir coşkuyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, Bolu'nun Göynük ilçesinde düzenlendi.

Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı

Göynük’te Yöresel Lezzetler

Göynük merkezde kurulan stantlarda, restoranlarda çalışan aşçılar ve kadınlar Göynük'ün ünlü yöresel lezzetlerini sergiledi. Tas kebabı, su böreği, pide, ekmek ve gözleme gibi birbirinden lezzetli ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu'nun Türk mutfağındaki önemli yerine vurgu yaparak, "Göynük’te 5 coğrafi işaret almış ürünümüz var. Bolu genelinde ise bu sayı 22. Ancak bu sayının yeterli olmadığını düşünüyoruz, çünkü şehrimizde coğrafi işaret alabilecek daha fazla ürün mevcut. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz," dedi.Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı

Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtıldı

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, paydaş kurumlar ve turizm sektörünün katkılarıyla düzenlenen programda, Bolu’nun coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Etkinlik alanında kurulan standlarda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Bolu’nun eşsiz lezzetleri hakkında bilgi verildi.Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı

Protokol ve Halkın Yoğun Katılımı

Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın yanı sıra, İlçe Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Bu tür etkinlikler, Türk mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini tanıtarak, gastronomi turizmine katkı sağlıyor.Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı

Bolu'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, bölgenin gastronomik zenginliğini ve kültürel mirasını ön plana çıkararak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu etkinlik sayesinde, Bolu’nun coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri, geniş kitlelere tanıtılma fırsatı buluyor.

Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı
Bolu'da Göynük'te gastronomi ziyafeti! Türk Mutfağı Haftası coşkuyla başladı

# belediye

22 May 2024 - 09:14 - Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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