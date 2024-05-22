22 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 22 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

22 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

ÇELİKPENÇE AMBALAJ EV VE İŞYE.GEREÇ.İNŞ.TURZ.TİC.SANLTD.ŞTİ. - Reyon Görevlisi

MEPAK MAKİNE ELEKTRİK SAN.İÇ DIŞ TİCLTD.ŞTİ. - Proses İşçisi

ELİTE GAZTEKNOLOJİLERİ İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ - Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)