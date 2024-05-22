Bolu vefat edenler.. 22 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

KEMAL KARTIN
Ovadüzü Mahallesi halkından, Fadime KARTIN’ın eşi, Hatice SEYMEN, Raziye KARABULUT, Şaziye KÖKLÜ, Oğuzhan KARTIN’ın babaları;
Cenazesi bugün Ovadüzü Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Ovadüzü mahalle mezarlığına defnedilecektir.
ZEHRA VARNA
Kuzörenemirler Köyü halkından, merhum Cengiz VARNA’nın eşi, Ümit VARNA, Müjgan DANIŞMAN, Mine POSLU, Yasemin GÖK’ün anneleri;
Cenazesi bugün Kültür Mahallesi Fatih Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Kuzörenemirler Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET BURUKOĞLU
Mudurnu İlçesi Çamurluk Köyü halkından, Orhan BURUKOĞLU’nun babası;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Çamurluk Köyü mezarlığına defnedilecektir.
HALİL ACAR
Cenazesi bugün Bilal Habeşi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
SACİDE ÖZTÜRK
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce merkez mezarlığına defnedilecektir.
AYTEKİN AKSAKAL
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Devrek Yazıcıoğlu Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.