22 May 2024 - 09:30- Gündem G:

Bolu vefat edenler.. 22 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 22 Mayıs 2024 Bugün 6 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 22 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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KEMAL KARTIN

Ovadüzü Mahallesi halkından, Fadime KARTIN’ın eşi, Hatice SEYMEN, Raziye KARABULUT, Şaziye KÖKLÜ, Oğuzhan KARTIN’ın babaları;

Cenazesi bugün Ovadüzü Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Ovadüzü mahalle mezarlığına defnedilecektir.

ZEHRA VARNA

Kuzörenemirler Köyü halkından, merhum Cengiz VARNA’nın eşi, Ümit VARNA, Müjgan DANIŞMAN, Mine POSLU, Yasemin GÖK’ün anneleri;

Cenazesi bugün Kültür Mahallesi Fatih Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Kuzörenemirler Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET BURUKOĞLU

Mudurnu İlçesi Çamurluk Köyü halkından, Orhan BURUKOĞLU’nun babası;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Çamurluk Köyü mezarlığına defnedilecektir.

HALİL ACAR

Cenazesi bugün Bilal Habeşi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

SACİDE ÖZTÜRK

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce merkez mezarlığına defnedilecektir.

AYTEKİN AKSAKAL

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Devrek Yazıcıoğlu Köyü mezarlığına defnedilecektir.

# düzce, mudurnu

22 May 2024 - 09:30 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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