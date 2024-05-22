Kastamonu'da tuvalette doğan bebek çöpe atıldı! Mahkemede söylenenler kan dondurdu

Kastamonu’da 2 Kasım 2023 tarihinde Kuzeykent Mahallesi'nde çöp konteyneri yanında çöp poşetine sarılı bir bebek bulundu. Vatandaşlar tarafından fark edilen bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata döndürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin Cansu Ç. (18) olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yapan Cansu Ç., tutuklandı. Bebek, Ankara'da tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Duruşmada Şok İfade: "Çocuğumu Ölü Sanıp Çöp Poşetine Koydum"

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla yargılanan Cansu Ç., SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Hamileliğini ailesinden sakladığını belirten Cansu Ç., "Çocuğumu ölü doğdu sandım. 10 dakika başında bekledim, hiç hareket etmedi. Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim. Babama, 'evde çöpler var' diyerek çöpe atmasını söyledim," dedi.

İnternetten Doğum Videoları İzleyerek Doğum Yaptı

Sanık, "Hamile olduğumu ailem fark etmedi. İnternetten doğum videoları izleyerek doğum yaptım. Canlı doğsaydı, aileme söyleyecektim. O sırada Ercan ile nişanlıydım ama çocuk Kenan’dandı. Kenan’a düşük yaptığımı söyledim," diye ekledi. Sanık, Ercan ile evlenip çocuğunu sağlıklı bir şekilde büyütmek istediğini belirtti.

Tanıklar Mahkemede Konuştu

Çocuğun babası Kenan G. (40), "Cansu bana hamile olduğunu söylemişti. Sonra çocuğun düştüğünü söyledi," dedi. Eski nişanlı Ercan K. ise, "Hamile olduğunu bilmiyordum. Cansu genellikle bol kıyafetler giyiyordu, hamileliği belli olmuyordu," şeklinde ifade verdi. Mahkeme, Cansu Ç.’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.