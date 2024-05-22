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23 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Göynük ,Mudurnu, Gerede dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

23 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Merkez, Göynük ,Mudurnu, Gerede dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
23 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Göynük ,Mudurnu, Gerede dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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23 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGEREDEHALAÇLAR, MERKEZ, YUKARIHALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU23.05.202409:0012:00
BOLUGEREDETEPE, YUNUSLARDURSUNLAR MAHALLE YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YUNUSLAR MAHALLE YOLU23.05.202414:0017:30
BOLUGÖYNÜKAKSAKLAR, AKTAŞ, ALANKÖY, AYVATLAR, ÇALICA, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DEDELER, KABALAR, MANTARLAR, N KENDISI, YAHYALARAKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALANKÖY KÖYÜ YOLU, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR  KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR YOLU, DEDELER KÖYÜ MERKEZ, DEDELER KÖYÜ YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, YAHYALAR MAHALLE YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU23.05.202409:0017:00
BOLU MUDURNUBESLI, BEŞLİ, HATİPLERADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOVUCAK KÖYÜ YOLU23.05.202410:0012:30
BOLUGÖYNÜKÇAMLICA, ÇEŞME, GÖLÖZÜ, HAPŞANLAR, KABAKULAK, SOFU ALİ, YENİBOLU BİLECİK YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ  GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA MELES KÖYÜ, ÇEŞME MAH, GÖYNÜK BELEDİYESİ SPOR KOMPLEK, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HİSAR SK., HİSARÖZÜ KÖYÜ YOLU, KABAKULAK ÖRENCİK, KEMER KÖPRÜ CD.23.05.202413:0015:30
BOLUMERKEZSULTANBEYSULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK.23.05.202409:3017:00
BOLUMUDURNUYILDIRIM BAYAZIDÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ, MERA 2.23.05.202409:3012:00
BOLUMUDURNUBABALARMUDURNU YOLU23.05.202413:3015:30
# spor, mudurnu, tarih

22 May 2024 - 09:31 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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