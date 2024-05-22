23 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Göynük ,Mudurnu, Gerede dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

23 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GEREDE
|HALAÇLAR, MERKEZ, YUKARI
|HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU
|23.05.2024
|09:00
|12:00
|BOLU
|GEREDE
|TEPE, YUNUSLAR
|DURSUNLAR MAHALLE YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YUNUSLAR MAHALLE YOLU
|23.05.2024
|14:00
|17:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKSAKLAR, AKTAŞ, ALANKÖY, AYVATLAR, ÇALICA, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DEDELER, KABALAR, MANTARLAR, N KENDISI, YAHYALAR
|AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALANKÖY KÖYÜ YOLU, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR YOLU, DEDELER KÖYÜ MERKEZ, DEDELER KÖYÜ YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, YAHYALAR MAHALLE YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU
|23.05.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|BESLI, BEŞLİ, HATİPLER
|ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOVUCAK KÖYÜ YOLU
|23.05.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇAMLICA, ÇEŞME, GÖLÖZÜ, HAPŞANLAR, KABAKULAK, SOFU ALİ, YENİ
|BOLU BİLECİK YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA MELES KÖYÜ, ÇEŞME MAH, GÖYNÜK BELEDİYESİ SPOR KOMPLEK, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HİSAR SK., HİSARÖZÜ KÖYÜ YOLU, KABAKULAK ÖRENCİK, KEMER KÖPRÜ CD.
|23.05.2024
|13:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|SULTANBEY
|SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK.
|23.05.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|YILDIRIM BAYAZID
|ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ, MERA 2.
|23.05.2024
|09:30
|12:00
|BOLU
|MUDURNU
|BABALAR
|MUDURNU YOLU
|23.05.2024
|13:30
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.