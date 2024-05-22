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24 Mayıs 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Gerede dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

24 Mayıs 2024 Cuma Gerede dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
24 Mayıs 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Gerede dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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24 Mayıs 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGEREDEYENI, YENİAĞLADI SK., ARMAĞAN SK., BAHAR SK., BAHÇELİ SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI SADIK, HACI SADIK SK., İLKOKUL SK., MERT SK., MIMAR SINAN, NALBANT CD., RÜZGAR SK., SERÇE, SERİN SK., TEPE, TEPE SK., YAĞMUR SK., YAYLACI SK., YÜZÜNCÜYIL CD.24.05.202409:0013:00
# tarih

22 May 2024 - 09:41 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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