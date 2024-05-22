A101'den Bir Alana Bir Bedava Fırsatı

A101, bir alana bir bedava kampanyasını da duyurdu. Monster enerji içeceklerinde ikinci ürünü bedava veriyor. Bunun yanı sıra, Seyidoğlu tahin yüzde 26 indirimle 145 TL, taze kaşar ise yüzde 15 indirimle 199 TL'den satışa çıktı.

İndirimli Ürünler Listesi

Beypazarı Maden Suyu:

Birim fiyat: 5,50 TL

6'lı alımda: 29 TL

20'li alımda: 95 TL

Kızılay Sade Maden Suyu:

29 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L:

89 TL

Organik Yumurta:

39,50 TL

Pınar Aç Bitir Sosis:

38,50 TL

Üç Günlük Kampanya ile Kaçırılmayacak Fırsatlar!

A101, Mayıs ayının son günlerinde dev indirim kampanyasıyla müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Online alışveriş imkanı sunarak kampanyadan faydalanmayı daha da kolay hale getiren A101, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla dikkat çekiyor.

Kampanya Süresince Alışverişte Avantajlar

A101'in sunduğu bu kampanya, vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor. Özellikle bir alana bir bedava kampanyası ile Monster enerji içecekleri ve birçok üründe yapılan indirimler müşterileri cezbediyor. İndirimli ürünler listesi ise oldukça geniş ve her kesime hitap ediyor.

Online Alışveriş ile Daha Kolay Erişim

A101, online alışveriş imkanı sunarak müşterilerinin kampanyalardan kolayca faydalanmasını sağlıyor. Özellikle yoğun ilgi gören bu kampanyalarda, market alışverişlerinizi evinizden çıkmadan gerçekleştirebilirsiniz.

En Çok Araştırılan Kampanya Ürünleri

A101'in bu dev indirim kampanyası kapsamında en çok araştırılan ürünler arasında Seyidoğlu tahin, taze kaşar, Beypazarı maden suyu ve Yudum ayçiçek yağı bulunuyor. Organik yumurta ve Pınar aç bitir sosis gibi günlük ihtiyaç ürünleri de indirimde yer alıyor.

A101'in Katalog Kampanyası ile Büyük İndirimler

A101'in bu hafta sunduğu katalog kampanyası ile birçok ürün cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hem market alışverişlerinizde hem de online alışverişlerinizde bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Kampanya süresince birçok ürün uygun fiyatlarla satılmakta olup, bu fırsatları kaçırmamak için acele edin.