Bolu’nun Mudurnu İlçesinin Samsaçavuş Köyünde su kuyusu çalışmalarından tarihi mezar çıktı

Bolu Mudurnu'da Şaşırtıcı Keşif

Mudurnu – Göynük yolu üzerinde bulunan Samsaçavuş Köyü’nde su kuyusu çalışmaları sırasında yaşananlar, köylüleri ve yetkilileri şaşkına çevirdi. Köyün su ihtiyacını karşılamak amacıyla Ocak ayında başlatılan su kuyusu açma çalışmalarında, kazı sırasında Bizans Dönemine ait tarihi bir mezar ortaya çıktı.

Çalışmalarda Tuhaflık Fark edildi

Ocak ayında başlatılan su kuyusu çalışmaları sırasında, kazı aşamasında bir gariplik fark edildi. Durum, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bildirilerek hemen inceleme yapılması istendi. Yapılan incelemeler sonucu, ağızları açık bırakacak bir keşifle karşılaşıldı. Kuyudan Bizans Dönemine ait tarihi bir mezar çıktı.

Tarihi mezarın ortaya çıkışı

Kuyudan çıkan tarihi mezar, Bizans Dönemine ait olduğu tespit edilince, çalışmalar hemen kazı durduruldu. Kültür Bakanlığı'na Mart ayının 5'inde başvuru yapıldı. Başvuru üzerine Kültür Bakanlığı, konuyu ciddiye alarak bölgeye uzmanlardan oluşan bir ekip gönderdi. Uzmanlar, gerekli incelemeleri yaparak bölgenin sit alanı ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Bölge sit alanı ilan edildi

Bakanlık, uzman incelemeleri sonucunda bölgeyi 3. derece arkeolojik sit alanı ilan ederek koruma altına aldı. Bu karar, Resmi Gazetede yayımlanarak vatandaşlara ve bölge halkına duyuruldu. Bundan böyle bölgede, gerekli izinler alınmadan ve incelemeler tamamlanmadan hiçbir çalışma yapılamayacak.

Tarihi mezar büyük yankı uyandırdı

Çıkan tarihi mezar, bölgede büyük yankı uyandırdı ve başka dönemlere ait mezarların olup olmadığı merak konusu oldu. Yetkililer, bölgedeki arkeolojik çalışmaların devam edeceğini ve gerekli incelemelerin titizlikle yapılacağını açıkladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde su kuyusu çalışmaları sırasında ortaya çıkan Bizans dönemine ait tarihi mezar, bölgenin arkeolojik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgenin sit alanı ilan edilmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.