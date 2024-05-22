Türkiye’nin uygun fiyatlı market zincirleri arasında yer alan BİM, bugün son günü olan bu kampanyada çeşitli kamp malzemelerinden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede inanılmaz fırsatlar sunuyor. Bu haberde, BİM'in sunduğu bu dev indirimleri ve dikkat çeken ürünleri, SEO uyumlu ve ilgi çekici bir şekilde ele alacağız.

BİM Marketlerde İndirim Şöleni

BİM marketlerinde yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 23 Mayıs tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada birçok ürün oldukça uygun fiyatlarla raflarda yerini almış durumda. Kampanya bugün sona eriyor, bu fırsatı kaçırmayın!

Kamp Malzemelerinde Büyük Fırsatlar

BİM’in kamp malzemeleri, doğa severler ve kampçılar için büyük fırsatlar sunuyor. İşte bazı dikkat çeken indirimli kamp malzemeleri:

Verandalı Çadır: 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır: 2.599 TL

Otomatik Çadır: 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı: 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi: 1.799 TL

Uyku Tulumu: 599 TL

Şişme Kamp Yastığı: 199 TL

Ev Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM sadece kamp malzemelerinde değil, ev gereçlerinde de büyük indirimler sunuyor. İşte bazı dikkat çeken ürünler:

Paslanmaz Çelik Bardak: 179 TL

Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa (6'lı): 99 TL

Lav Lal Çay Bardağı (6'lı): 79 TL

Temizlik Seti: 129 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 29,50 TL

Moda ve Aksesuar Ürünlerinde İndirimler

BİM, moda ve aksesuar ürünlerinde de cazip fiyatlar sunuyor. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bu ürünler büyük ilgi görüyor:

Erkek Pijama Takımı: 215 TL

Kadın / Erkek Hambez Pantolon: 169 TL

Kadın Yüksek Taban Terlik: 115 TL

Erkek Çapraz Terlik: 69 TL

Bugün Kampanya Bitiyor! Hemen BİM Marketlerine Uğrayın

BİM’in büyük indirim kampanyası bugün sona eriyor. Kampanya süresince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan BİM, birbirinden farklı ürünleri uygun fiyatlarla sunarak herkesin beğenisini kazandı. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen en yakın BİM marketine uğrayın!

Kampanya Ürünleri ve Fiyatları

BİM marketlerinde yer alan bazı diğer indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Şeritli Kamp Lambası: 359 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı: 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet: 529 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu: 169 TL

Stanley Adventure Termos (1 Litre): 1.299 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı: 249 TL

Son Dakika! Bu Fırsatları Kaçırmayın

BİM’in indirim kampanyası bugün sona eriyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanyada, hem kamp malzemeleri hem de ev gereçlerinde inanılmaz indirimler mevcut. Siz de bu fırsatları kaçırmamak için hemen en yakın BİM marketine gidin ve alışverişinizi yapın!