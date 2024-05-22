Türkiye’nin uygun fiyatlı market zincirleri arasında yer alan BİM, bugün son günü olan bu kampanyada çeşitli kamp malzemelerinden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede inanılmaz fırsatlar sunuyor. Bu haberde, BİM'in sunduğu bu dev indirimleri ve dikkat çeken ürünleri, SEO uyumlu ve ilgi çekici bir şekilde ele alacağız.
BİM Marketlerde İndirim Şöleni
BİM marketlerinde yer alan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 23 Mayıs tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada birçok ürün oldukça uygun fiyatlarla raflarda yerini almış durumda. Kampanya bugün sona eriyor, bu fırsatı kaçırmayın!
Kamp Malzemelerinde Büyük Fırsatlar
BİM’in kamp malzemeleri, doğa severler ve kampçılar için büyük fırsatlar sunuyor. İşte bazı dikkat çeken indirimli kamp malzemeleri:
Verandalı Çadır: 3.999 TL
Çift Katmanlı Çadır: 2.599 TL
Otomatik Çadır: 1.399 TL
Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı: 799 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi: 1.799 TL
Uyku Tulumu: 599 TL
Şişme Kamp Yastığı: 199 TL
Ev Gereçlerinde Kaçırılmayacak Fırsatlar
BİM sadece kamp malzemelerinde değil, ev gereçlerinde de büyük indirimler sunuyor. İşte bazı dikkat çeken ürünler:
Paslanmaz Çelik Bardak: 179 TL
Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa (6'lı): 99 TL
Lav Lal Çay Bardağı (6'lı): 79 TL
Temizlik Seti: 129 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası: 29,50 TL
Moda ve Aksesuar Ürünlerinde İndirimler
BİM, moda ve aksesuar ürünlerinde de cazip fiyatlar sunuyor. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bu ürünler büyük ilgi görüyor:
Erkek Pijama Takımı: 215 TL
Kadın / Erkek Hambez Pantolon: 169 TL
Kadın Yüksek Taban Terlik: 115 TL
Erkek Çapraz Terlik: 69 TL
Bugün Kampanya Bitiyor! Hemen BİM Marketlerine Uğrayın
BİM’in büyük indirim kampanyası bugün sona eriyor. Kampanya süresince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan BİM, birbirinden farklı ürünleri uygun fiyatlarla sunarak herkesin beğenisini kazandı. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen en yakın BİM marketine uğrayın!
Kampanya Ürünleri ve Fiyatları
BİM marketlerinde yer alan bazı diğer indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde:
Şeritli Kamp Lambası: 359 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı: 1.599 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet: 529 TL
Solar Isınan Katlanır Su Deposu: 169 TL
Stanley Adventure Termos (1 Litre): 1.299 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı: 249 TL
Son Dakika! Bu Fırsatları Kaçırmayın
BİM’in indirim kampanyası bugün sona eriyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanyada, hem kamp malzemeleri hem de ev gereçlerinde inanılmaz indirimler mevcut. Siz de bu fırsatları kaçırmamak için hemen en yakın BİM marketine gidin ve alışverişinizi yapın!
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.