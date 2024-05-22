Gölcük Tabiat Parkı'nın geleceği tehlikede… Halk ve doğaseverler ayakta!

Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı'nın Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devri tartışmaları sürerken, Gölcük Platformu ve Bolu halkı bu karara karşı çıkıyor. Doğal yaşam alanlarının korunması için verilen mücadelede yeni gelişmeler ve tepkiler haberimizde…

Bolu Belediyesi'nin tepkisi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gölcük Tabiat Parkı'nın işletme hakkını 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne vermişti. Ancak geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarla bu kira sözleşmesinin iptal edildiği duyuruldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parkın önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve bu kararın belediyeyi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Özcan, tahsisin iptal edilmesinin elektronik ortam üzerinden kendilerine bildirildiğini ifade etti.

Sözleşme ihlalleri

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ile yapılan sözleşmelerin şartlarının yerine getirilmediğini iddia etti. Özellikle temizlik, bakım ve onarım konularında yaşanan aksaklıkların sözleşmenin feshi için gerekçe olduğunu belirtti. Genel Müdürlük, bu durumu yazılı olarak belediyeye tebliğ ettiklerini açıkladı.

Belediye Meclisi'nde hararetli tartışmalar

Belediye Meclisi toplantısında, Tanju Özcan'ın sözleşmeye aykırılık durumunu kabul ettiği belirtildi. Gölcük Platformu üyeleri, yedi yıl önce Bolu halkıyla birlikte Gölcük Tabiat Parkı'nın yapılaşmaya açılmasına karşı mücadele başlattıklarını hatırlattı. Platform üyeleri, doğa katliamına karşı durduklarını ve mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti.

Mahkeme süreci ve tepkiler

Platform üyeleri, bilirkişi raporlarına ve mahkeme kararlarına rağmen parkta yapıların inşa edildiğini ve konaklamaya açılmasının gündeme getirildiğini söyledi. Devam eden mahkeme sürecine rağmen bungalovların konaklamaya açılması, halkın tepkisini daha da artırdı. Platform, bu yapıların kullanıma açılmasının Gölcük'ü yok edeceğini belirterek, yapıların çürümeye terk edilmesi gerektiğini savundu.

Doğal yaşam alanlarının korunması

Erol Perçin, doğanın bir avuç azınlığın tahakkümüne bırakılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Abant örneğini hatırlatan Perçin, yaylaların ve meraların talanına sessiz kalmadıklarını belirtti. Perçin, çocuklarının geleceği için doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini ifade ederek, kullanım ve koruma dengesinin gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Gölcük Platformu'nun talepleri ve mücadelesi

Gölcük Platformu, Bolu halkı adına süreci yakından takip ettiklerini ve taleplerine aykırı her türlü girişimin karşısında olacaklarını açıkladı. Erol Perçin, Gölcük'ün tabiat parkı olarak kalmasının en büyük kamusal yarar olduğunu ve bungalovların kaldırılması gerektiğini belirtti. Perçin, kamu zararının hesabının sorulması gerektiğini vurgulayarak, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.