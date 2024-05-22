Göztepe'de sürpriz ayrılık: Göztepe’de o isim ile yollar ayrılıyor!

Göztepe, Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşarken, transfer çalışmalarına da hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, sezon ortasında takıma dahil edilen futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

İç transferde ilk hamle

İç transfer çalışmalarına hız veren Göztepe, ilk olarak deneyimli sol bek İsmail Köybaşı’nın sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Teknik heyetin raporları doğrultusunda diğer oyuncularla da görüşmeler devam ediyor. Takıma yüksek katkı sağlayan Romulo ve Lis gibi isimlerle yola devam edileceği belirtiliyor.

Turgay Gemicibaşı ile ayrılık kararı

Göztepe, ara transfer döneminde Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Klagenfurt’tan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı formayla sadece 7 maça çıkan Gemicibaşı, toplamda 149 dakika sahada kalmasına rağmen ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

Tecrübeli orta sahanın geleceği

Tecrübeli oyuncunun Göztepe ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Ancak alınan karar doğrultusunda Turgay Gemicibaşı ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu kararın arkasında oyuncunun performansından duyulan memnuniyetsizlik olduğu düşünülüyor.

Transferde yeni hedefler

Göztepe, Süper Lig’de başarılı bir performans sergileyebilmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferdeki hamlelerin yanı sıra, dış transferde de kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, teknik heyetin belirlediği eksik noktaları doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.