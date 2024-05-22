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Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç

2024 Cupra Tavascan incelemesi: Elektrikli crossover-coupé, etkileyici tasarımı, yüksek performansı ve 326 mil menzili ile dikkat çekiyor. Fiyatı ve özellikleri hakkında detaylı bilgi alın.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç mask
Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç
Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç
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İyi Şeyler: Görünüm (eğer bu tür şeylerden hoşlanıyorsanız), sürüşü iyi, menzili iyi.

Kötü Şeyler: Ağırdır ve bunu hissettirir, kabin tasarımı pratikliği engeller.

Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç

Genel Bakış: Cupra Tavascan Nedir?

20'li yılların ortalarında bir otomobil morfolojik kelime bulutu hayal edin ve 'elektrikli crossover-coupé' birleşimi en büyük yazı tipiyle karşınıza çıkacak. Tavascan, Cupra'nın elektrikli crossover-coupé tarzını ele almasıdır ve stilistik kinayeleri diğerlerinden daha ileriye taşır. Bu, VW ID.5, Skoda Enyaq Coupé veya Audi Q4 Sportback e-tron'un stilini daha da ileriye taşır.Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç

Elektrikli Performans: Tamamen Elektrikli Mi?

Evet, Tavascan tamamen elektrikli ve VW grubunun MEB platformunda yer alıyor. Bu platformda, tekli (RWD) veya ikiz (AWD) motor seçenekleri mevcut. 77kWh kullanılabilir pil boyutuna sahip Tavascan'ın AWD versiyonu, 340 bg ve 402 lb ft tork üretiyor. Arkadan itişli (RWD) versiyonu ise 282 bg gücünde. AWD model 5,5 saniyede 0-100 km/s hızlanabilirken, RWD model 6,8 saniyede bu hıza ulaşabiliyor.Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç

Menzil ve Verimlilik: Ne Kadar Gidebilir?

WLTP aralığına göre, AWD model 326 mil (20 inç jantlarla) ve RWD model 355 mil (19 inç jantlarla) menzil sunuyor. VW Grubu'nun en yeni AP550 motor ve invertör ünitesi sayesinde, düşük aerodinamik sürtünme ile etkileyici menzillere ulaşıyor. Gerçek dünya koşullarında, RWD modelin 250 ila 300 mil arası bir mesafe kat etmesi bekleniyor.Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç

Sürüş Deneyimi: Sportif Mi?

Rakiplerin çoğu kötü sürüş veya zayıf yönetim sorunları yaşarken, Tavascan dengeli bir sürüş sunuyor. Standart uyarlanabilir amortisörler, hızlanırken durumu kontrol altında tutarken, normal sürüşte konfor sağlıyor. Direksiyon sisteminin ilerici ve duyarlı olması, virajlarda aracı beklenenden daha ilgi çekici hale getiriyor.Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç

Tasarım ve İç Mekan: Şekil Alanı Öldürür Mü?

Eğimli arka cam, bagaj kapasitesini kısıtlasa da, genel bagaj alanı oldukça geniş. Arkadaki baş ve bacak mesafesi de yeterli seviyede. Kabin tasarımı, Cupra'nın benzersiz stilini yansıtırken, orta konsolun geniş yapısı küçük kişisel eşyalar için yeterli alan sunuyor. En son VW Group ekran sistemi, büyük ekran, hızlı işlemci ve yeniden yapılandırılabilir hızlı erişim düğmeleriyle donatılmış.Son model Cupra Tavascan incelemesi! Fiyatı ve özellikleri neler? Yok böyle bir araç

Fiyat ve Karar: Değer Mi?

Tahmini İngiltere giriş fiyatı 47.300 £ civarında, ancak kış paketinin eklenmesiyle fiyatın 48.300 £'a çıkması bekleniyor.

# otomobil

22 May 2024 - 10:26 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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