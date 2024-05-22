Ev sahipleri ve kiracılar için yeni kira dönemi başlıyor… Kirada yüzde 25 sınırı kalkıyor…

Yeni kira artış dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Kirada %25 zam sınırının kaldırılacağı duyuruldu. Bu durum, kira artışlarının nasıl belirleneceği konusunda pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Yeni dönemde kira artışları nasıl şekillenecek? İşte tüm detaylar...

Kira artışlarında yeni dönem

Son iki yıldır uygulanan %25 kira zam sınırı, Bakan Şimşek'in açıklamasıyla birlikte sona eriyor. Şimşek, mevcut sınırlamanın devam etmesi için bir neden olmadığını belirtti. Bu karar, kira artışlarının daha esnek ve piyasa koşullarına uygun hale geleceği yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Kira zamları enflasyona göre belirlenecek

Yeni dönemde kira artışları, yıllık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Temmuz ayından itibaren, 12 aylık enflasyon ortalaması dikkate alınarak kira zamları yapılacak. Nisan ayında açıklanan enflasyon oranı ve önceki 11 ayın ortalaması kira artışlarının temelini oluşturacak.

Enflasyon oranları kira artışlarını etkileyecek

Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon ortalaması %59.64 olarak açıklandı. %25 sınırı olmasaydı, bu oran kira artışlarında uygulanacaktı. Ancak yeni dönemde bu sınır kaldırılacağı için kira artışları doğrudan enflasyon oranına göre belirlenecek. Temmuz ayı itibarıyla bu yeni sistem devreye girecek.

Temmuz ayı ve sonrası beklentiler

Temmuz ayından itibaren kira zamları, yıllık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek. Beklentilere göre, Haziran ayı enflasyon ortalaması %64.6, Temmuz ayı enflasyon ortalaması %70.9, Ağustos ayı enflasyon ortalaması %64.1, Eylül ayı enflasyon ortalaması %62.4, Ekim ayı enflasyon ortalaması %60.6, Kasım ayı enflasyon ortalaması %58.8 ve Aralık ayı enflasyon ortalaması %56.9 olacak. Bu oranlar kira artışlarının seviyesini belirleyecek.

Yeni dönem kiracılar ve ev sahipleri için ne anlama geliyor?

Yeni dönemde kira sözleşmesi yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar arasında zam pazarlığı, yıllık enflasyon oranlarına göre yapılacak. Ev sahipleri, bu oranları baz alarak kiralarına zam yapabilecek. Bu durum, kira artışlarının daha adil ve piyasa koşullarına uygun olmasını sağlayacak.

Kira sözleşmelerinde yenilikler

Yeni dönemde kira sözleşmeleri daha dinamik ve esnek hale gelecek. Enflasyon oranlarının dikkate alınması, kira artışlarının daha şeffaf ve adil olmasını sağlayacak. Kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılacak anlaşmalar, piyasa koşullarına uygun şekilde düzenlenecek ve her iki taraf için de daha avantajlı hale gelecek.