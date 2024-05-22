Trabzonspor ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde karşı karşıya geliyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupayla tamamlamayı hedefliyor. Daha önce 9 kez kazandığı bu kupayı 10. kez müzesine götürmek isteyen bordo-mavililer, yarın Beşiktaş ile finalde karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan final, iki takım için de büyük önem taşıyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerine ulaşamayan iki takım da bu kupayı kazanarak taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası Geçmişi

Trabzonspor, Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 1974-1975 sezonunda Türkiye Kupası'nda ilk finalini oynadı. O günden bu yana 15 finalde mücadele eden bordo-mavililer, 9 kez kupa sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonu finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar. Trabzonspor, bu başarıyı 3 sezon aradan sonra tekrarlamayı hedefliyor. Daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ni ikişer kez, Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u ise birer kez finalde mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanmışlardı.

Trabzonspor'un Bu Sezonki Kupa Yolculuğu

Trabzonspor, bu sezon Türkiye Kupası serüvenine dördüncü turdan başladı. Çorum FK'yı ve beşinci turda Manisa FK'yı 3-1'lik skorlarla geçti. Son 16 turunda Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde ise Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Yarı finalde ilk maçta Fatih Karagümrük'ü 3-2, rövanşta ise 4-0 yenerek finale yükseldi.

Abdullah Avcı İlk Türkiye Kupası'nı Hedefliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerle 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa kazanmış olsa da henüz Türkiye Kupası'nı müzesine götüremedi. 10 Kasım 2020'de göreve gelen Avcı, bu kupayı kazanarak Trabzonspor tarihinde 3 kupa kazanan teknik adamlar arasına girmeyi hedefliyor. Avcı, daha önce Başakşehir ile iki kez Türkiye Kupası finali oynadı ancak her iki finalde de penaltılarla kaybetti.

Kupadaki Rekabet ve İstatistikler

Trabzonspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 4, Beşiktaş ise 5 kez galip gelirken, 2 maç berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10, Beşiktaş ise 13 gol attı. İki takım arasında oynanan 4 finalde ise taraflar 2'şer kez şampiyon oldu.

Avcı, Bu Kez Penaltılara Bırakmak İstemiyor

Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde iki kez Türkiye Kupası finalinde mücadele etti. 2011'de Kayseri'de Beşiktaş'a karşı normal süresi 2-2 biten maçı penaltılarla 6-5 kaybetmişti. 2016-2017 sezonunda ise Konyaspor'a karşı normal süresi golsüz biten maçta penaltılarla 4-1 yenildi. Bu kez Trabzonspor'un başında kupayı penaltılara bırakmadan kazanmak istiyor.

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