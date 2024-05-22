İkinci el araç piyasasında bahar canlanması… Seçim ve Ramazan sonrası hareketlilik

İkinci el araç piyasasında seçimler ve Ramazan’ın ardından beklenen canlanma başladı. Sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar, tüketicileri ikinci el araçlara yöneltti ve piyasa hareketlendi. Orta sınıf araçlara ilgi arttı.

Sıfır araç zammı, ikinci el piyasasını canlandırdı

Sıfır araç fiyatlarına gelen yüzde 10’luk zam, tüketicilerin tercihini ikinci el araçlara yöneltti. Galerici İhsan Açıkgöz, sıfır araçlardaki fiyat artışının ikinci el piyasasına olumlu yansıdığını belirtti. Açıkgöz, "Bayram sonrası sıfır araç fiyatlarının yüzde 10 arttığını gördük. Bu durum, vatandaşları ikinci el araç pazarına yönlendirdi ve piyasada ciddi bir hareketlilik yaşandı" dedi.

Bayram sonrası artan ilgi

Ramazan ve seçimlerin ardından piyasalarda beklenen canlanma, ikinci el araç pazarında da etkisini gösterdi. Açıkgöz, "Bayram öncesi telefonlarımız neredeyse hiç çalmıyordu. Piyasa oldukça durgundu ve herkes bayram sonrasını bekliyordu. Şu an ise ikinci el araç piyasası zamlı fiyatlara geçmedi ve ilgi oldukça arttı" diyerek, bayram sonrası hareketliliğin arttığını vurguladı.

Telefon trafiği ve satışlarda artış

Galerici İhsan Açıkgöz, bayram sonrası ikinci el araç piyasasında talebin arttığını, telefonların çalmaya başlaması ve satışların artmasıyla fark ettiklerini belirtti. "Bayram sonrası telefonlarımız sürekli çalmaya başladı. Araçlara gelip bakıyorlar ve birkaç araç satışı yaptık" ifadeleriyle ikinci el piyasasındaki canlılığı özetledi.

Ekonomik beklentiler ve piyasa adaptasyonu

Piyasalarda ekonominin düşeceği, dolar ve altın fiyatlarının değişeceği beklentilerinin olduğunu belirten Açıkgöz, bu beklentilerin gerçekleşmemesi sonucunda alıcıların ikinci el araçlara yöneldiğini ifade etti. "Herkeste bir beklenti vardı. Ekonominin düşeceği, doların ve altının düşeceği gibi. Ancak bu gerçekleşmeyince insanlar yatırım yapmaya yöneldi" şeklinde konuştu.

Orta sınıf araçlara yönelim

Yüksek faiz oranlarına rağmen ikinci el araç alımlarında artış olduğunu belirten Açıkgöz, tüketicilerin iyi bir model almak yerine orta sınıflı bir araba tercih ettiklerini söyledi. "Faize bulaşmadan elindeki para ile ikinci el araç alıyorlar" diyerek, tüketicilerin tercih değişikliğine dikkat çekti.

Genel piyasa değerlendirmesi

Son olarak, ikinci el araç piyasasındaki canlanmanın genel ekonomik durumla da ilişkili olduğunu belirten Açıkgöz, "Şu anda yüksek faizlere de adapte olduk gibi görünüyor. Piyasa bir tık daha iyi durumda" ifadeleriyle, piyasadaki genel olumlu havayı özetledi. İkinci el araç piyasasındaki bu hareketlilik, sektör temsilcilerinin ve tüketicilerin beklentilerini karşılamaya devam ediyor.