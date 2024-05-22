Türkiye'de kripto varlıklara büyük değişiklik… Yeni kanun teklifi neler getiriyor?

Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığına sunulan "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 16 Mayıs'ta resmi olarak sunuldu. Teklif, dünya genelindeki uygulamalar incelenerek hazırlandı ve Türkiye'de kripto varlıklarla ilgili önemli düzenlemeleri içermekte.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek

Kanun teklifi, 30 Mayıs Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sunulacak olan teklif, kabul edilmesi halinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, Sermaye Piyasası Kanunu'na kripto varlıklarla ilgili tanımlar ekleyerek, yasal çerçeveyi netleştirmeyi amaçlıyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler

Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulması ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınmasını zorunlu kılacak. Ayrıca, bu sağlayıcıların bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konusunda TÜBİTAK'ın belirlediği kriterlere uygun olmaları gerekecek. Kripto varlıklarla ilgili yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği gibi hizmetlerin usul ve esasları da SPK tarafından belirlenecek.

Güvenli ve şeffaf işlem platformları

Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak. İşlemlerin güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir şekilde gerçekleşmesi için emir ve işlem esasları belirlenecek ve gerekli gözetim sistemleri kurulacak. Platformlar, piyasa bozucu eylemlerin tespit edilmesi ve önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri alacak.

Müşteri varlıkları güvence altında

Müşterilerin kripto para transferleri ve fon transferleri, güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde kayıt altına alınacak. Bu işlemlerin bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanacak. Ayrıca, müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu olacak. Müşterilerin kripto varlıkları kendi cüzdanlarında bulundurmaları esas olacak, ancak tercih etmeyenler için saklama hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından sağlanacak.

İzinsiz hizmet sağlayıcılığı

İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetleri tespit edilen kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, ciddi hapis ve para cezaları ile karşı karşıya kalacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin uğradığı zararları tazmin etmek zorunda olacak. Ayrıca, hukuka aykırı faaliyetler ve siber saldırılar gibi durumlarda sorumluluk taşıyacaklar.