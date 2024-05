Crossover SUV'un yeni yıldızı, 2025 CUPRA Formentor sahneye çıkıyor! Daha önce böylesini kimse görmedi! En iyi araba mı?

Yeni CUPRA Formentor, selefinin başarısını daha ileriye taşımak için geliyor. Avrupa’nın en çok satan A-CUV modeli olan CUPRA Formentor, geçen yıl dünya çapında 120.000'den fazla teslimat gerçekleştirerek satış listelerinde zirveye yerleşti. Bu makale, CUPRA Formentor'un dış ve iç tasarımından motor seçeneklerine kadar her ayrıntıyı ele alacak.

Dış Tasarımda Şıklık ve Yenilik

Yeni CUPRA Formentor, kazandığı 2021 Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü'nün estetiğini ve genel paketini vurgulayarak çarpıcı ve sportif bir görünüm sunuyor. Köpekbalığı burunlu ön ucu, üçgen matris LED farları ve büyük, cesur alt ağızıyla yeni CUPRA tasarım dilini yansıtıyor. Yeni Formentor'un ön kısmı güçlü ve kararlı bir duruş sergilerken, matris LED ön farlar ve geniş ön ızgara dikkat çekiyor.

Yan tasarımda ise atletik oranlar ve karakter öne çıkıyor. Dinamik, iyi dengelenmiş hacmi, 18 ile 19 inç arasında değişen alaşım jant seçenekleriyle destekleniyor. Aracın yan yüzeylerindeki derin şekilli bölümler, şehvetli bir heykel görünümü katıyor.

Arka tasarımda ise kıyıdan kıyıya uzanan arka lambalar ve V şeklindeki bagaj kapısı amblemi dikkat çekiyor. Üç üçgen LED arka lamba lensleri, genişlik ve stabilite hissi veriyor. Aerodinamik difüzör ise aracın sportif karakterini vurguluyor. Yeni ve özel renk seçenekleri arasında Century Bronze Matt ve Enceladus Matt Gri bulunuyor.

İç Tasarımda Lüks ve Teknoloji

Yeni CUPRA Formentor'un iç mekanında sportiflik ve sürdürülebilirlik ön planda. Araç, sürücü ve yolcuları ışıklı kapı eşiği ve CUPRA logosunu yere yansıtarak karşılıyor. İç mekan, yeni malzemeler ve kabin tasarımıyla dikkat çekiyor. CUPRA direksiyon simidinin uydu düğmeleri ve spor koltuklar, dijital mimari ve güncellenen malzeme seçimleri ile birleşiyor.

Gösterge paneli yüzeylerinde 3 boyutlu parametrik desenler kullanılmış. Orta konsol, yeni tasarımı ve iyileştirilmiş malzemeleri ile dikkat çekiyor. Kabin boyunca bakır detaylar stile katkıda bulunuyor.

Çeşitli koltuk seçenekleri, konfor ve güvenliği artırırken sürdürülebilir malzemelerle donatılmış. Spor koltuklarda kumaş döşeme kullanılırken, bucket koltuklar %73 oranında geri dönüştürülmüş mikrofiber veya çevreye duyarlı deri ile kaplanabiliyor. Yeni CUPRA Formentor VZ, daha düşük oturma hissi sunan CUPBucket koltukları ile donatılabiliyor.

Dijitalleşme ise sürücünün odak noktasında. 12,9 inç bilgi-eğlence sistemi, widget'lar ve Clima Bar ile kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Ayrıca, Sennheiser Mobility ile işbirliği içinde geliştirilen 12 hoparlörlü yüksek kaliteli ses sistemi, benzersiz bir ses deneyimi sağlıyor.

Gelişmiş Güç Aktarma Organları

Yeni CUPRA Formentor, TSI (benzinli), eTSI (hafif hibrit), TDI (dizel) ve eHybrid (plug-in hibrit) olmak üzere dört farklı teknoloji sunuyor. TSI motor seçeneği, 150 PS'den 333 PS'ye kadar güç seçenekleri ile geliyor. eTSI hafif hibrit seçenek, 1,5 litrelik 150 PS benzinli motorla sunuluyor. TDI dizel motor ise 150 PS güç üretiyor.

eHybrid seçenekleri, 204 PS ve 272 PS güç üreten yeni nesil plug-in hibrit motorlarla donatılmış. Yeni 1.5 TSI motor, elektrik motoru ve 19.7 kWh akü paketi ile çevreye duyarlı performans ve 100 km'den fazla saf elektrikli menzil sunuyor.

Üstün Şasi ve Güvenlik Özellikleri

MQB Evo mimarisi ile tasarlanan yeni CUPRA Formentor, konfor ve güçlü sürüş dinamikleri sunuyor. DCC Dinamik Şasi Kontrolü sistemi ile farklı sürücü modlarına sahip araç, yüksek performans ve güvenlik sağlıyor. 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılmış versiyonlar, gücü ihtiyaç duyulan tekerleğe ileterek güvenliği artırıyor.

Gelişmiş sürücü destek sistemleri arasında Tahmini Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, Seyahat Asistanı, Yan ve Çıkış Asistanı ve Acil Durum Asistanı yer alıyor. Bu sistemler, sürüş güvenliğini ve konforunu artırıyor.

Yeni CUPRA Formentor, dijital kokpit ve bilgi-eğlence sistemi ile sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlıyor. Kablosuz bağlantı ve hızlı şarj özellikleri ile teknolojiyi her an kullanıma hazır hale getiriyor. My CUPRA Uygulaması ile araç kontrolü uzaktan yapılabiliyor.

Yeni CUPRA Formentor, şık tasarımı, güçlü motor seçenekleri, gelişmiş dijital ve güvenlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Performans ve sürdürülebilirliği bir arada sunan bu araç, Crossover SUV segmentinde öne çıkıyor. CUPRA Formentor, her açıdan yenilikçi ve çekici bir seçenek olarak karşımızda.