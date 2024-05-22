Hatayspor’a dudak uçuklatan prim sözü!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor'un Süper Lig'de kalma mücadelesine büyük bir destek sağladı. Başkan Öntürk, Hatayspor'un ligde kalmayı başarması durumunda futbolculara ve teknik ekibe prim vereceğini açıkladı.

Küme düşme hattında heyecan dorukta

Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken, küme düşme hattındaki mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hatayspor, 37. haftada Beşiktaş ile berabere kalarak, ligde kalma umutlarını son haftaya taşımıştı. 38 puanla 17. sırada bulunan Akdeniz temsilcisi, son hafta Mersin’de Rizespor ile karşılaşacak. Nefes kesecek bu maç öncesi, futbolculara moral verecek açıklama Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten geldi. Öntürk, daha önce açıkladığı 300 bin TL’lik primi, son maç öncesi 400 bin TL’ye çıkardığını duyurdu.

"Hatayspor bizim göz bebeğimiz"

Hatayspor'un bölge halkı için önemine değinen Başkan Öntürk, "Hatayspor bizim göz bebeğimiz, canımız ve ruhumuz. İnşallah son maçı alarak rakiplerimizin de puan kaybını bekleyerek ligde kalmayı çok arzuluyoruz" dedi. Beşiktaş maçındaki hakem kararlarının kendilerini üzdüğünü belirten Öntürk, Hatay halkının da bu duruma çok üzgün olduğunu ifade etti.

300 Bin TL’den 400 Bin TL’ye

Hatayspor'un ligde kalması durumunda futbolculara vereceği galibiyet primini, verdiği özel röportajda 300 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkardığını açıklayan Başkan Öntürk, "İnşallah bu son maçta güzel bir galibiyetle ligde kalırız. Ben futbolcularımıza, yönetim kurulumuza ligde kalmak kaydıyla 300 bin TL prim sözü vermiştim. Burada sizin çekiminiz esnasında bunu 400 bin TL yapalım. 100 bin daha arttırıyorum. İnşallah ligde kalacağız, seneye kurumsal bir Hatayspor’u borçsuz ve harçsız, ligde iyi başarılar elde eden bir Hatayspor’u tüm hemşehrilerimize izletmek için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.