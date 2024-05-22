Sıfır araç zamları sonrası ikinci el araçlara yoğun ilgi! İkinci el piyasasında bundan sonra ne olur?



Sıfır Araç Zammı İkinci El Piyasasına Yönlendirdi

Bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasası, sıfır araçlara yapılan yüzde 10 zam sonrasında yeniden canlanmaya başladı. Özellikle 31 Mart Yerel Seçimleri ve Ramazan döneminde durağanlaşan ikinci el araç alışverişi, bu dönemlerin sona ermesiyle birlikte hareketlendi. Sıfır araç bayilerindeki fiyat artışları, alıcıları daha uygun fiyatlı ikinci el araçlara yönlendirdi.

Ekonomik Beklentiler ve Piyasaların Yeniden Canlanması

Galerici İhsan Açıkgöz, piyasalardaki bu hareketlenmeyi değerlendirerek, seçimler ve bayram döneminde herkesin ekonominin düşeceği, doların ve altının değer kaybedeceği beklentisi içinde olduğunu belirtti. Bu yüzden birçok kişi yatırım yapmayı seçim ve bayram sonrasına erteledi. Ancak bayram sonrasında sıfır araçlara yapılan yüzde 10 zam, ikinci el araç piyasasını yeniden hareketlendirdi. Açıkgöz, bayram öncesi telefonlarının çalmadığını, piyasanın durgun olduğunu ama şu an itibarıyla ikinci el araç piyasasının zamlı fiyatlara geçmediğini ve taleplerin arttığını söyledi.

İkinci El Araçlara İlgi Arttı

Açıkgöz, bayram sonrasında telefonlarının çalmaya başladığını ve araçlara ilginin yeniden arttığını ifade etti. Birkaç araç satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, ikinci el piyasasının canlandığını vurguladı. İnsanların yüksek faiz oranlarına adapte olduklarını, iyi bir model yerine orta sınıf araçlara yöneldiklerini ve faize bulaşmadan ellerindeki para ile ikinci el araç aldıklarını belirtti. Bu durum, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin artmasına neden oldu.

İkinci El Piyasası Daha Uygun Fiyatlarla İlgi Görüyor

Sonuç olarak, sıfır araç fiyatlarındaki artış ve seçim ile bayram dönemlerinin sona ermesi, ikinci el araç piyasasında hareketlenmeye yol açtı. İnsanlar yüksek faizlerden kaçınarak ellerindeki para ile daha uygun fiyatlı ikinci el araçlara yöneliyor. Piyasanın bu canlılığını sürdüreceği öngörülüyor.