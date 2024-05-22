Fatih Terim’den yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık iddialarına karşı tazminat hamlesi

Fatih Terim’in avukatları, yüksek kâr getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen Erzan'a karşı, Fatih Terim adına maddi ve manevi tazminat davaları açıldığı bildirildi.

Davanın detayları

İddiaya göre, Seçil Erzan, yüksek kâr getirisi olan güvenilir bir fon olarak tanıttığı "Fatih Terim Fonu" ile birçok ünlü ismi dolandırdı. Bu isimler arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan da yer alıyor. Dolandırılan toplam 28 kişiden yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira toplandığı belirtiliyor.

Fatih Terim’in avukatlarından açıklama

Fatih Terim’in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘’Müvekkilimiz Fatih Terim adına maddi manevi tazminat davaları açılmıştır’’ denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Manevi tazminat davası açılmıştır”

‘’ İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi önünde devam etmekte olan ve kamuoyunca yakından takip edilen davayla ilgili olarak, bu davaya taraf dahi olmamasına rağmen, Müvekkilimiz Fatih Terim hakkında birçok asılsız yorum yapılmıştır. Bir yıldan uzun süredir devam eden bu süreç boyunca müvekkilimiz, adli süreçlere duyduğu saygı ve güven nedeniyle bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştır. Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için, İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde, maddi tazminat davası açılmıştır. Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır.’’

“Müvekkilimiz şikayetçi konumundadır”

Açıklamanın devamında ise, ‘’Müvekkilimiz 2 Haziran 2023 tarihinde, bizzat kendi inisiyatifi ve iradesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını vermiş ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilimiz, anılan soruşturmada şikayetçi konumundadır. Denizbank A.Ş.'nin ilgili dönemde şube müdürü olan şahsın ve diğer banka çalışanlarının kendisine verdiği mevduat bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığının 2023 yılının Nisan ayında ortaya çıkması üzerine Müvekkilimiz, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikayetçi olmuştur.

Fatih Terim’in açıklaması bekleniyor

Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir. Bu süreçte, hukukun izin verdiği ölçü ve zamanlarda Müvekkilimizi ilgilendiren konularda gerekli açıklama ve bilgilendirmeler yine tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır’’ denildi.