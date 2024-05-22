Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinden ayrılık iddialarına yanıt!

2016 yılında hayatlarını birleştiren ve 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'ya kavuşan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündeme geliyor. Pelin Akil, ayrılık iddialarına net bir yanıt vererek bu konudaki spekülasyonlara son noktayı koydu.

İkizlerin Anne ve Babası Boşanıyor mu?

Ünlü çift, "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını zamanla aşka dönüştürmüş ve 2016 yılında evlenmişlerdi. İkiz kızlarıyla mutlu bir aile tablosu çizen çift, son dönemlerde boşanma iddialarıyla anılmaya başlandı.

Pelin Akil İddialara Açıklık Getirdi

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Pelin Akil, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. 38 yaşındaki Akil, "Sizi genellikle tek başınıza görüyoruz, aranızda sorunlar olduğu konuşuluyor" şeklindeki soruya, "Bu ilk defa tek geldiğim bir davet değil, her şey yolunda. Tabii ki tartışmalar oluyor, ancak bunlar çoğu zaman abartılıyor. Şu anda boşanma gibi bir durumumuz yok" dedi.

Anıl Altan'dan Romantik Doğum Günü Mesajı

Anıl Altan ise eşi Pelin Akil'e olan bağlılığını, Akil'in 17 Nisan'daki doğum gününde sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajla vurguladı. Altan mesajında, "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seninle aşkı, sevgiyi ve hayatın tüm renklerini ilk kez deneyimledim. Kocalığı ve babalığı bana sen öğrettin" ifadelerini kullanarak eşine olan sevgisini ve takdirini ifade etti.