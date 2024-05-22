Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Bolu'nun Göynük İlçesinde Trafik Kazası
Bolu'nun Göynük ilçesinde, Hisarözür köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Göynük çevre yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 LF 350 plakalı kamyon, Mehmet D. yönetimindeki 54 E 1252 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza Detayları ve İlk Müdahale
Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından, kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale Göynük İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Yaralı Sürücünün Durumu
Mehmet D.'nin durumu ciddiyetini koruduğu için, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede gerekli müdahaleler yapılmaya devam ediyor.
Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Kaza sebebiyle Göynük çevre yolunda kısa süreli trafik aksaklıkları yaşandı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından belirlenecek.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.