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Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Bolu Göynük'te dün tavuk yüklü kamyonun devrilmesinin ardından bugün, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı mask
Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı
Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı
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Bolu'nun Göynük İlçesinde Trafik Kazası

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Hisarözür köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Göynük çevre yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 LF 350 plakalı kamyon, Mehmet D. yönetimindeki 54 E 1252 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Kaza Detayları ve İlk Müdahale

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından, kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale Göynük İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Yaralı Sürücünün Durumu

Mehmet D.'nin durumu ciddiyetini koruduğu için, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede gerekli müdahaleler yapılmaya devam ediyor.Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Kaza sebebiyle Göynük çevre yolunda kısa süreli trafik aksaklıkları yaşandı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından belirlenecek.

# otomobil, eğitim, tedavi, trafik, kaza, çevre

22 May 2024 - 12:02 Bolu/ Göynük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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