Bolu Göynük'te iki günde iki kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Bolu'nun Göynük İlçesinde Trafik Kazası

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Hisarözür köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Göynük çevre yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 LF 350 plakalı kamyon, Mehmet D. yönetimindeki 54 E 1252 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza Detayları ve İlk Müdahale

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından, kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahale Göynük İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Yaralı Sürücünün Durumu

Mehmet D.'nin durumu ciddiyetini koruduğu için, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede gerekli müdahaleler yapılmaya devam ediyor.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Kaza sebebiyle Göynük çevre yolunda kısa süreli trafik aksaklıkları yaşandı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak detaylı incelemelerin ardından belirlenecek.