İcradan Atlı Köşk fırsatı: Sabancıların tarihi mirası satışta!

Bu satışın ardında yatan neden ise aile içi miras kavgaları ve borçlar olarak ortaya çıktı.

Sabancı Mirası ve İcra Süreci

Sarıyer Emirgan'da bulunan ve tarihi 1927 yılına dayanan Atlı Köşk, Sabancı ailesinin en değerli varlıklarından biri. Köşk, orijinalinde Mısır Hıdiv ailesine aitken, 1950 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alınmış ve ailenin simgesel mekanlarından biri haline gelmişti. Köşkün bahçesine yerleştirilen 1864 yapımı at heykeli ile "Atlı Köşk" adını almıştı. Ancak köşk, Sevilay Sabancı Çınar'a ait borçlar nedeniyle icradan satışa sunuldu.

Sevilay Sabancı Çınar ve Miras Hikayesi

İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile olan evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, dedesi Hacı Ömer Sabancı'nın mirasına sonradan dahil oldu. Yıllar süren hukuki mücadeleler sonucu mirasçı olarak kabul edilen Çınar'ın, köşk hisselerini daha önce sahibinden.com üzerinden 200 milyon TL'ye satışa çıkardığı biliniyor. Ancak borçları nedeniyle bu satış gerçekleşmeyince, hisseler icra yoluyla satışa sunuldu.

Satış ve İcra Detayları

İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Atlı Köşk'ün 1/48 hissesini 62 milyon 500 bin TL fiyatla satışa çıkardı. Köşkün toplam değeri ise yaklaşık 3 milyar TL olarak hesaplanıyor. Satışın ilk teklif tarihi 24 Temmuz olarak belirlenmiş, eğer ilk turda alıcı çıkmazsa, ikinci teklif süreci 21 Ağustos'ta başlayacak.

Bu tarihi yapı, hem mimarisi hem de içinde barındırdığı tarihle dikkat çekiyor. Satış süreci ve köşkün geleceği, Sabancı ailesi ve yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak gözleniyor.